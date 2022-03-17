PUBG Mobile yeni güncelleme ne zaman gelecek? PUBG Mobile 1.9 güncelleme notları

PUBG MOBILE YENİ GÜNCELLEME NE ZAMAN GELECEK?

PUBG MOBILE güncellemesi 16 Mart saat 11:00'de (UTC+0) yüklenmeye başlayacaktır. Hızlı ve sorunsuz bir güncelleme için lütfen iyi bir ağ ortamında güncellemeyi gerçekleştir ve cihazında yeterince alan olduğundan emin ol.

Güncelleme Ödülü: 16 Mart - 22 Mart (UTC+0) arasında güncelleme yap ve 3.000 BP, 100 AG ve bir Gece Rapsodisi Başlığı (3g) kazan.

Hava Savaş Alanı

Renkli hava savaş alanına atla ve renkli kıyafetler giy. Oyuncular düşmanları tarafından vurulduklarında kafaları büyür ve havada uçmaya başlar. Oyuncular saf dışı kaldıktan sonra battle royale savaş alanına geri dönerler. Oyuncular takım arkadaşları tarafından vurulduklarında kafaları küçülür ve hava savaş alanındaki zemine geri dönmeye başlar. Renkli hava savaş alanı maçların sadece ilk 5 dakikasında görünür, bu yüzden hemen deneyimle!

Renkli Bisikletler

Haritadan bir tane katlanır dağ bisikleti al ve tek kişilik bir araç olarak kullanmak için onu Sırt Çantasında aç. Bu bisikletin yakıt doldurmaya veya şarj edilmeye ihtiyacı yoktur, kullandığında gürültü çıkarmaz, imha edilemez ve daha sonra tekrar hızla hareket etmek amacıyla kullanmak için herhangi bir zamanda Sırt Çantasına geri koyulabilir.

Yeni Kamplar

Büyük ölçekli kaynak kampı

- Renkli Meydan. Bisiklet Sergisine ve diğer özel yıl dönümü alanlarına bak. Seni bekleyen fazladan malzeme sandıkları var!

Küçük ölçekli kaynak kampı

- Renkli Kamp. Oyuncular tarafından oylanan anı sergilerine bak ve mutlu anları tekrar yaşamak için onları etkinleştir. Savaş malzemeleri ve hatıralar topla.

Yeni küçük ölçekli askeri temalı kamplar

- Araç Tarama: Araç Radarı eklendi. Yakındaki araçların yerini öğrenmek için radarı etkinleştir ve araçları kolayca bul.

- Oyuncular tarafından yapılan yıl dönümü temalı grafiti etraftaki binaların üzerinde ortaya çıkar. Takım arkadaşlarınla birlikte onları bul.

Yeni Silah Deposu

- Silah Deposu: İkinci katta bulunan Silah Deposunu açmak için Giriş Kartlarını bul ve ek malzemeler al.

Klasik Mod İyileştirmeleri

Çağrı

Her oyuncunun savaş alanına geri dönmek için 1 şansı vardır. Saf dışı kalan takım arkadaşlarını çağırmak için Çağrı Kulesini bul.

Kullanılabilen haritalar: Rütbesiz Mod - Erangel, Rütbesiz Mod - Livik, Rütbesiz Mod - Akıbet, Rütbeli Mod - Erangel Renkli Yıl Dönümü, Rütbeli Mod - Livik Renkli Yıl Dönümü

Malzeme Dükkânı

- Harita üzerindeki Malzeme Dükkânı konumları ayarlandı ve Malzeme Dükkânı sayısı artırıldı. Böylece oyuncular onları daha kolay bulabilecekler.

- Malzeme Dükkânlarında satılan ögeler güncellendi. Erangel'de AWM, GROZA ve Avcı Kamuflajı kaldırıldı, İşaret Fişeği ve başka ögeler eklendi. Livik'te AWM ve Avcı Kamuflajı kaldırıldı, AUG ve başka ögeler eklendi.

- Daha iyi denge sağlamak amacıyla Malzeme Dükkânlarında satılan ögelerin fiyatları ayarlandı.

Etkilenen Haritalar: Rütbesiz Mod - Erangel, Rütbesiz Mod - Livik, Rütbesiz Mod - Akıbet, Rütbeli Mod - Erangel Renkli Yıl Dönümü, Rütbeli Mod - Livik Renkli Yıl Dönümü

Harita İyileştirmeleri

Erangel'de Askerî Üsse giden köprü güncellendi, genişliği artırıldı ve mevzi miktarı çoğaltıldı, stratejik derinliği artırmak amacıyla köprünün iki yanına yan yollar eklendi.

Mekanizma İyileştirmeleri

- Müdahaleyi azaltmak amacıyla Oyun Alanındaki geri sayım hatırlatmasının sıklığı azaltıldı.

- Oyuncuların Sırt Çantası ekranının sağ alt köşesindeki çöp kutusu simgesine dokunarak Sırt Çantasını kapatabilmesini sağlayan bir özellik eklendi.

- Oyuncular artık yatma, çömelme ve zıplama butonlarına dokunarak görüş açısını ayarlayabilirler.

- Ekranın kenarındaki hızlı işaretlerin görünüm efektleri iyileştirildi.

- Çok amaçlı işaretlerin ve hızlı ses çarkının iptali iyileştirildi.

Kontrol İyileştirmeleri

- Oyuncuların su içindeyken daha kolay silah değiştirebilmesi için varsayılan silah değiştirme desteği getirildi.

- Oyuncuların tepki etkinliğini artırmak amacıyla silah ekleri artık doldurma esnasında da değiştirilebilecek.

- Tırmanma özelliği iyileştirildi. Oyuncular bir yükseltiye yaklaşırken Zıplama butonunu basılı tutarak otomatik olarak bu yükselti üzerine tırmanabilirler; bu özellik oyuncunun pencerelere tırmanmasını da kolaylaştırır.

- Oyuncuların bir şeyin üzerinden atlarken ya da bir yere tırmanırken gerçekleştirdiği eylemlerin akıcılığı artırıldı ve bu deneyimin daha iyi olması sağlandı.

Ayar İyileştirmeleri

- Kontroller sekmesine Yatay Kaydırma Hızlandırma eklendi. Bu özellik etkin değilken, görüş açısının kaydırma hızı sabit olur.

- Akıbet Modunda AC silahların mermi alma yapılandırmasındaki görüntü efektleri iyileştirildi.

- Oyuncuların hassasiyet ayarı güncelleme ve arama deneyimi iyileştirildi.

Harita İyileştirmeleri : Akıbet

- Hava hatlarının görünümü ile bunları kullanırken gösterilen oyuncu animasyonlarının akıcılığı güncellendi.

- Arayüzü daha anlaşılır hale getirmek amacıyla silah dürbünlerinin nişangâh renk değiştirme efektleri iyileştirildi.

- Pompalıların kullanımı iyileştirildi, bazen ateş etme sonrasında tetiklenen ekran sallantısı düzeltildi.

Royale Arena: Taarruz

7 Nisan saat 02:00'den (UTC+0) itibaren oynanabilir. Erangel ve Livik'te rastgele bir bölge4v4 savaş alanı olur. Leş sayısını ilk tamamlayan takım kazanır. Saf dışı kaldıktan sonra takım arkadaşlarının yanında canlan. Birlikte savaşalım!

Desteklenen haritalar: Erangel ve Livik

Nasıl girilir: Mod Seçimi - Arena - Royale Arena: Taarruz

Sosyal

Eğlence Parkı Güncellemesi

Eğlence Parkı tamamen yeniden tasarlandı ve yepyeni görünümüne kavuştu! Daha fazla eğlence ve heyecan için oyna!

- Yeni yarış oyunu: İki oyunculu yarışma desteğine sahip bir yarış oyunu ile yarış için seçilebilecek çeşitli araçlar eklendi.

- Atış Poligonu ortamı bina içinde olacak şekilde değiştirildi. Artık Atış Poligonunda talim yaparken her oyuncunun kendi alanı olacak ve kimse diğer oyuncular tarafından rahatsız edilmeyecek.

- Yeni kaykay platformları ve seyir platformları.

- Sistem mekanikleri ayarlandı: Oyuncular artık ortam gürültüsünü azaltabilirler, diğer oyuncuların silah seslerini azaltabilirler, yol bulma mekanizmasını iyileştirebilirler vb. Talim alanındaki araçlar artık hasar almaz hale getirildi ve talim alanının dışına sürüldüklerinde otomatik olarak geri dönecekler.

Klan

- Klan Liderinin/Lider Yardımcısının Klan Duyurusu yapmasını kolaylaştırmak için Klan Duyurusu özelliği eklendi.

- Oyuncuların Klan Primlerini daha kolay toplamaları için Klan Primlerine Tümünü Al özelliği eklendi.

Diğer Oyunlar

Metro Royale: Buluşma

Oynanabileceği Tarihler: 28 Mart 02:00 - 10 Mayıs 23:59 (UTC+0).

Denge Ayarlamaları: Mermi delme ve delmeye karşı koyma mekaniklerinin temel yapıları tekrar dengelendi, böylece bu özelliklere sahip ögeler savaşlarda daha iyi bir performans gösterecekler. Zırh Parçacıklarının özellikleri, savunma yeteneklerini daha da artıracak şekilde düzenlendi.

Yeni silah: FAMAS. Bu silah Karaborsadan satın alınabilir ya da haritadan elde edilebilir.

Ağır Silah 2.0

Bu mod 15 Mart 23:59'da(UTC+0) kaldırılacak.