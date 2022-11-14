PUBG geliştirici Krafton, Neon Giant'ı satın aldı

Krafton'un yayınladığı son kazanç raporunda yaptığı duyuru ile satın almanın "premium unvanların istikrarlı bir boru hattını sağlayacak geliştirme ve hizmet yeteneklerine" devam eden bir yatırımın parçası olduğunu söyledi.

KRAFTON, NEON GIANT'I SATIN ALDI

The Ascent'in geliştiriciliğini yapan İsveçli video oyun şirketi Neon Giant, PUBG Battlegrounds'ın arkasındaki Güney Koreli şirket Krafton'un bünyesine katıldı. Neon Giant, Krafton bünyesinde piyasaya sürülecek olan bir sonraki projesini henüz açıklamadı, ancak oyunun açık dünya FPS oyunu olduğu biliniyor.

Krafton'un yayınladığı kazanç raporunda, "Ayrıca, KRAFTON, istikrarlı bir premium oyun hattı sağlamak için geliştirme ve hizmet yeteneklerine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, şu anda bir açık dünya FPS oyunu üzerinde çalışan İsveçli stüdyo Neon Giant'ı ( The Ascent ) satın almayı planladığını duyurdu." sözlerine yer verildi.