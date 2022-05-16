PUBG Battlegrounds gelirleri artışta! Yüzde 274 artış yaşandı - Haberler

Krafton'un popüler battle royale oyunu PUBG Battlegrounds'un oynaması ücretsiz olduktan sonraki satışlarında artış yaşandığı açıklandı. PC'de artış yaşanırken konsollarda devasa bir sıçrama tespit edildi.

PUBG SATIŞLARI ARTTI

Paylaşılan rapora göre, PC satışları yıldan yıla yüzde 61 oranla artarak 82,3 milyon dolara yükseldi. Konsol satışlarında ise büyük bir artış yaşandı. Konsollarda yaşanan yüzde 124 artış ve yıldan yıla yüzde 274 artarken verilerde elde edilen gelir paylaşılmadı.

KULLANICI SAYILARI YÜKSELDİ

Tüm zamanların en popüler battle royale oyunu PUBG Battlegrounds, önceki senelerde anlık 3 milyon kullanıcıları görmesine rağmen yavaş yavaş oyuncularını kaybetti. Steam'de tüm zamanları anlık olarak en çok oyuncuya sahip oyunu olan PUBG Battlegrounds'ta son 24 saatte yaklaşık 500 bin anlık kullanıcı görüntülendi. Bu da oyunun ücretsiz olmasının ardından birkaç kat artış yaşandı.

PUBG Battlegrounds, 2017'de Steam'de erken erişimde piyasaya sürüldüğünde başlangıçta ücretli bir oyundu, ancak Fortnite, Call of Duty: Warzone ve Apex Legends gibi oynaması ücretsiz battle royale atıcılarının büyük finansal başarısı, oyunu ücretsiz oldukça kazançlı olabileceğini kanıtladı.

EA bu hafta üç yıldan biraz fazla bir süredir piyasaya sürülen bir oyun olan Apex Legends'ın ömür boyu rezervasyonlarda 2 milyar doları aştığını söyledi. Epic, Ukrayna'nın sadece iki haftalık Fortnite gelirinden 144 milyon dolar topladı.

PUBG MOBILE 1 MİLYAR İNDİRMEYE ULAŞTI

PUBG Mobile ise popülaritesini korumaya devam ederken Mart 2021 itibariyle 1 milyardan fazla kez indirilen oyun oldu. 2022'nin ilk çeyreğinde 307,1 milyon dolar gelir elde ettiği açıklandı ve yıldan yıla yüzde 5 artış yaşandığı bildirildi.