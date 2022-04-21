PS5 kolu PC'de çalışır mı? Dualshock 5 PC ile uyumlu mu?
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Konsol ve PC sahiplerinin en çok merak ettiği sorulardan biri PS5 kolu PC'de çalışır mı? Sorunun cevabını sizler için araştırdık. PC'de PlayStation 5 kolu ile oyun oynamak isteyenler toplansın. Peki, PlayStation 5 kolu PC'de çalışıyor mu? PS5 kolu PC'de çalışır mı? Dualshock 5 PC ile uyumlu mu? PlayStation 5 kolu PC'ye nasıl bağlanır? Detaylar haberimizde...
Sony, Windows için PlayStation 5 kolunu PC'nizdeki bir USB bağlantısı üzerinden yükseltmenize olanak tanıyan bir yazılım güncelleme aracı yayınladı. Yazılımı kullanabilmek için işletim sisteminizin Windows 10 veya Windows 11 olması gerekmektedir.
PS5 KOLU PC'DE ÇALIŞIYOR MU?
PlayStation 5 kolu dün gelen yeni güncelleme ile artık PC'lerde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. PlayStation'ın resmi olarak yayınladığı yazılımı indirerek PS5 kolunuzu sorunsuz bir şekilde PC'nize bağlayarak oyunları oynayabilirsiniz.
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PlayStation'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PC oyuncuları artık bir PS5'e bağlanmadan DualSense kablosuz denetleyicilerini Windows 11'deki en son ürün yazılımıyla güncelleyebilir ve Windows 10 cihazlarını seçebilir." sözlerine yer verdi.
PS5 KOLU PC'DE NASIL ÇALIŞIR?
İlk olarak buradaki linke tıklayarak PlayStation'ın resmi yazılımını indirmeniz gerekmektedir.
- PlayStation 5 kablosuz kontrol cihazı için donanım yazılımı güncelleme aracını indiriniz.
- Kurulum dosyasını çalıştırın ve ardından uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- Kurulum tamamlandıktan sonra PS5 kolunuz için donanım yazılımı güncelleme uygulamasını çalıştırın
- Kontrol cihazınızı Windows PC'nize bağlamak için bir USB kablosu kullanın ve ardından güncellemeyi başlatmak için ekrandaki talimatları izleyin. Güncelleme sırasında Windows PC'nizi kapatmayın veya USB kablosunun bağlantısını kesmeyin. Güncelleme tamamlandığında bir mesaj gösterilir. İşlemi tamamlamak için [Tamam]'ı seçin.