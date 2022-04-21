PS5 kolu PC'de çalışır mı? Dualshock 5 PC ile uyumlu mu?

Sony, Windows için PlayStation 5 kolunu PC'nizdeki bir USB bağlantısı üzerinden yükseltmenize olanak tanıyan bir yazılım güncelleme aracı yayınladı. Yazılımı kullanabilmek için işletim sisteminizin Windows 10 veya Windows 11 olması gerekmektedir.

PS5 KOLU PC'DE ÇALIŞIYOR MU?

PlayStation 5 kolu dün gelen yeni güncelleme ile artık PC'lerde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. PlayStation'ın resmi olarak yayınladığı yazılımı indirerek PS5 kolunuzu sorunsuz bir şekilde PC'nize bağlayarak oyunları oynayabilirsiniz.

PlayStation'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PC oyuncuları artık bir PS5'e bağlanmadan DualSense kablosuz denetleyicilerini Windows 11'deki en son ürün yazılımıyla güncelleyebilir ve Windows 10 cihazlarını seçebilir." sözlerine yer verdi.

PS5 KOLU PC'DE NASIL ÇALIŞIR?

İlk olarak buradaki linke tıklayarak PlayStation'ın resmi yazılımını indirmeniz gerekmektedir.