Electronic Arts, Project Rene kod adlıyla The Sims 5'i duyurdu

The Sims ekibi, yeni nesil oyun ve yaratıcı platformu inşa ediyor ve oyuncuların bildiği ve sevdiği The Sims'i daha da yeni oynama biçimleriyle yeniden tasarlıyor." şeklinde açıklamada bulundu.

18 Ekim'de The Sims 4'ün ücretsiz olmasıyla beraber The Sims Summit etkinlik yayınında yeni nesil Sims oyununun geliştirme aşamasında olduğu bildirilirken oyunun kod adı da paylaşıldı.

THE SIMS: PROJECT RENE

Geliştirme sürecinin "çok erken" aşamasında olduğunu söyleyen The Sims ekibi, yeni geliştirilen oyunun kod adının Project Rene olduğunu açıkladı. Projenin adının Rene seçilmesinin ise The Sims'in geleceği için yenilenen taahhüdünü temsil etmek adına rönesans ve yeniden doğuş kelimelerini anımsatmak adıyla seçildiği bildirildi. Bu açıklamayla beraber karşımıza yepyeni bir The Sims oyunu gelecek gibi görülüyor.

ÇOK OYUNCULU OLACAK

Yeni The Sims oyunu ile oyuncular isterlerse tek başına isterlerse çok oyunculu moduyla beraber başkalarıyla iş birliği yapma seçeneğine sahip olacağı söylendi. The Sims oyuncularının yıllardır beklediği özellik çok oyunculu mod, bir sonraki oyunda eklenmiş olacak.

The Sims'in en temel iki unsuru Sim oluşturmak ve ev tasarlamaktır. Bu iki özelliğe daha fazla odaklanacağını açıklayan ekip, oyun içi bina ve dekorasyona yardımcı olmak için daha fazla esneklik üzerinde çalıştıklarını ve Sim oluşturma mekaniği üzerinde denemeler yaptıklarını açıkladılar.