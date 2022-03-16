Poppy Playtime sistem gereksinimleri neler? Poppy Playtime kaç GB?

Bağımsız yapımcı tarafından geliştirip yayınlanan tek oyunculu korku oyununda bulmacaları çözerek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bulmaca maceralı hayatta kalma korku oyununda terk edilmiş bir fabrikasında intikamcı oyuncaklardan hayatta kalmaya çalışın.

POPPY PLAYTIME SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Poppy Playtime'ı oynayabilmek için minimum NVIDIA GeForce 510 ekran kartı gerekirken 4 GB RAM gerektirmektedir. Oyunu önerilen ayarlarda açmak için ise Intel i5 işlemci gerektirmektedir. Ekran kartı olarak ise NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580 gerekiyor ve 8 GB RAM istiyor.

Poppy Playtime Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Core 2 Duo E8400

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 510

Depolama: 10 GB

Poppy Playtime Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Haberleri: Nvidia GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580

Depolama: 10 GB

Poppy Playtime Kaç GB?

Poppy Playtime'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş alan gerekmektedir.