Poppy Playtime sistem gereksinimleri neler? Poppy Playtime kaç GB?
- Güncelleme:
Birinci şahıs korku-bulmaca oyunu Poppy Playtime'ın sistem gereksinimleri oldukça merak konusu haline geldi. MOB Games tarafından geliştirip yayınlanan tek oyunculu korku oyunu Poppy Playtime, son zamanların en çok tercih edilen korku oyunlarından biri oldu. Peki, Poppy Playtime sistem gereksinimleri neler? Poppy Playtime kaç GB? Detaylar haberimizde…
Bağımsız yapımcı tarafından geliştirip yayınlanan tek oyunculu korku oyununda bulmacaları çözerek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bulmaca maceralı hayatta kalma korku oyununda terk edilmiş bir fabrikasında intikamcı oyuncaklardan hayatta kalmaya çalışın.
Poppy Playtime'ı oynayabilmek için minimum NVIDIA GeForce 510 ekran kartı gerekirken 4 GB RAM gerektirmektedir. Oyunu önerilen ayarlarda açmak için ise Intel i5 işlemci gerektirmektedir. Ekran kartı olarak ise NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580 gerekiyor ve 8 GB RAM istiyor.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Core 2 Duo E8400
- Bellek: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 510
- Depolama: 10 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Haberleri: Nvidia GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580
- Depolama: 10 GB
Poppy Playtime'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş alan gerekmektedir.