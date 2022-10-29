PlayStation Discord Entegrasyonu Önümüzdeki Yıl Geliyor

PlayStation oyuncularının uzun süredir beklediği Discord entegrasyonu nihayet önümüzdeki sene gerçekleşecek.

Sonunda doğru çıkmış pek çok bilgi sızdırmış bir kaynağa göre gelecek sene Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 5'in Discord kullanmasını sağlayacak bir sistem güncellemesi yayınlayacak. Bu bilginin çıkış noktası iOS'e en son gelen Discord mobil güncellemesi ile oldu. Güncelleme sonrasında iOS ürünlerinde henüz aktif olmayan bir "ses kanalına PlayStation 5 ile katıl" şeklinde bir seçenek göründü, bu da konsol oyuncularının nihayet Discord ses kanallarını kullanıp kullanmayacağıyla ilgili büyük bir ipucu ve umut ışığı oldu.

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PC oyuncularının vazgeçilmezi Discord, uzun süredir PC platformunun en çok kullanılan iletişim uygulaması. Aşina olduğumuz iletişim uygulamalarından en iyi parçaları alıp tek bir uygulamada birleştirmesi, sunduğu pek çok farklı özelliği ve kullanımının kolaylığıyla oyuncuların kısa sürede favorisi haline geldi ve zirvede oturmaya da devam ediyor. Sadece oyuncular için değil, sosyal bir ortam olarak da kanalları kurmanın ve yönetmenin kolaylığı sayesinde pek çok farklı insanın gözüne girmeyi başarmış bir uygulama Discord.

Ne yazık ki PlayStation oyuncuları PC ile Cross Play özelliğine sahip pek çok ortak oyuna sahip olsa Discord'a sahip değildi. Bu da oyuncular arasında kopukluklara ve iletişimde pek çok engele neden oluyordu. Destiny 2, Call of Duty Warzone, Overwatch gibi oyunlarda konsoldan bağlanan bir arkadaşınız varsa Discord'u kullanamamanın ne hayli baş ağrıttığını biliyorsunuzdur.

Mobile de entegrasyonu yapılmış olan uygulamamanın konsollara ne zaman geleceğiyle ilgili sorular ise hiçbir zaman kesin bir cevapla sonuçlanmadı. Bu sefer de kesin ya da resmi bir bilgi alamamış olsak da bilginin sızdırıldığı kaynak Tom Henderson, PlayStation ile ilgili zamanında pek çok doğru bilgi sızdırmıştı. Sızdırdığı bu yeni bilgi ise PS5'in 8 Mart 2023'te çıkacak 7.00 güncellemesine işaret ediyor.

2022'nin başından itibaren PlayStation oyuncuları Discord hesapları ile konsollarını bağlamışlardı zaten, ancak bu sadece oyun aktivitelerinin paylaşımı için yapılan bir entegrasyondu. Şimdi ise bundan bir sonraki adımı atıp konsol üzerinden Discord kullanımını tam anlamıyla entegre edecekler gibi gözüküyor.