PlayStation 5'in satış rakamları açıklandı

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 5'in 2020'deki lansmanından bu yana 30 milyondan fazla adet satış yaptığını açıklarken PlayStation CEO'su Jim Ryan, PS5 stok sıkıntısının sona erebileceğini de bildirdi.

Sony'nin CES 2023'te açıkladığı raporlarda PlayStation 5'in lansmanından bu yana satış yaptığı rakam açıklanırken PlayStation 5'e sahip olmayı bekleyen kullanıcılara da sevindirici haberi verdi.

PLAYSTATION 5, 30 MİLYON ADET SATTI

CEO Jim Ryan, Sony'nin konferansı sırasında yaptığı açıklamada, "Son iki yılda küresel zorlukların ortasında benzeri görülmemiş bir talebi yönettiğimiz için PlayStation topluluğunun desteğini ve sabrını gerçekten takdir ediyoruz." sözlerine yer verdi.

"PS5 arzı geçen yılın sonuna doğru gelişti ve Aralık ayının PS5 konsol satışları için şimdiye kadarki en büyük ay olduğunu ve şu anda dünya çapındaki tüketicilere 30 milyondan fazla birim sattığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. PS5 isteyen herkes, bu noktadan itibaren küresel perakendecilerde bir tane bulmak için çok daha kolay bir zamana sahip olmalı."