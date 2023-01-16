Papara SuperMassive, Valorant Challengers TR: Birlik Ligi'ne namağlup başladı

Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nin ilk hafta karşılaşmalarında Galatasaray Esports'u 2-0 mağlup eden Papara SuperMassive, lige namağlup bir şekilde başladı.

Papara SuperMassive, Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi'nin 1. Hafta 2. Gün karşılaşmasında Galatasaray Esports'a karşı 2-0'lık galibiyet alarak lige namağlup bir şekilde başlayarak liderlik koltuğuna oturdu.

PAPARA SUPERMASSIVE NAMAĞLUP LİDER OLDU

Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nin 1. Hafta 2. Gün karşılaşmasında Papara SuperMassive, Galtasaray Esports ile oynadığı iki maçı da kazanarak lige galibiyet ile başladı. Serinin ilk maçı Bind haritasında oynanırken ikinci harita ise Pearl oldu.

PAPARA SUPERMASSIVE 2 – 0 GALATASARAY ESPORTS

Karşılaşmadaki ilk maçı 13-7 skor ile kazanan Papara SuperMassive, Galatasaray Esports'a nefes aldırmadı. Serinin ikinci maçını ise Pearl haritasında 13-5 kazanan SuperMassive oyuncuları, Galatasaray Esports'u 2-0'lık seri skoru ile mağlup etti.