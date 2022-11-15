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Oynaması ücretsiz Call of Duty Warzone 2'nin lansman fragmanı yayınlandı

Gamegar Haberleri

Oynaması ücretsiz Call of Duty Warzone 2'nin lansman fragmanı yayınlandı

Activision'ın oynaması ücretsiz battle royale oyunu Warzone'un devam oyunu Warzone 2'nin lansmanına bir gün kala lansman fragmanı yayınlandı.

Battle royale oyuncularının merakla beklediği Call of Duty Modern Warfare 2'nin lansmanından bir gün önce oyunun lansman fragmanı Call of Duty'nin resmi YouTube hesabında yayınlandı.

WARZONE 2'DEN LANSMAN FRAGMANI YAYINLANDI

Meraklı bekleyiş nihayet sona erdi ve Call of Duty Modern Warfare'in oynaması tamamen ücretsiz battle royale oyunu Warzone 2'den iki dakikalık oynanış fragmanı yayınlandı. Call Of Duty Warzone 2, 16 Kasım'da çıkış yapacak.

Call of Duty Warzone 2, oyuncuların Mart 2020'de ilk kez ellerine geçtiklerinden beri alışkın oldukları battle royale kaosuna devam etmeye hazırlanıyor. Verdansk'ın öncelikle kentsel ortamını, Al Mazrah'ın limanlarının, köylerinin ve daha kurak arazilerinin daha çeşitli manzaralarıyla takas ediyor. Oyuncuların klasik battle royale deneyiminin bir parçası olabilir veya yeni DMZ oyun modunu deneyebilirler.

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PvP odaklı battle royale'in aksine, yeni DMZ modu, oyunculara haritadaki çeşitli olası konumlardan Al Mazrah'a sızma, daha büyük ve daha iyi ödüller için görevleri tamamlama ve süre dolmadan önce dışarı çıkma görevi verecek.

Call of Duty: Warzone 2'nin 16 Kasım 2022'de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S'de yayınlanması planlanıyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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