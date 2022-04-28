Overwatch Twitch'te 1.5 milyon izlenme ile yeni rekor kırdı

Overwatch 2'nin betası tanıtılması üzerine Twitch'te yeni Overwatch rekoru kırıldı. 26 Nisan'da oyuncuların betadan içerik yayınlamasına izin verilen ilk gün Overwatch, Twitch'te yaklaşık 500 bin izleyiciye ulaştı ve eski rekorunu kırmıştı. Dün ise yaklaşık 1.5 milyon izleyici ile yeni rekor geldi.

TWITCH'TE YENİ REKORA İMZA ATTI

Twitch izleyicileri, Overwatch kategorisindeki seçkin yayıncıları 4 saat boyunca izleyerek Overwatch 2'nin betasına giriş anahtarını alabilir. Bu nedenle Overwatch 2'nin betasına girmek isteyen oyuncular, Twitch'te yeni bir rekor kırmayı başardılar.

Eski Overwatch League oyuncusu ve popüler Twitch yayıncısı xQc, 150 bin izleyici ile listenin başında yer aldı. Onun hemen arkasında 110 bin izleyici ile Seagull takip etti. Gün sonunda ise Twitchtracker sitesindeki verilere göre Overwatch 1 milyon 459 bin izleyiciye ulaştı.

Overwatch 2 betasına katılmak için 4 saat Overwatch yayını izleme koşulu koyulduktan sonra Overwatch'ın Twitch istatistikleri tavan yaptı. En çok izlenen oyunlar arasında 6. Sıraya yükseldi ve son 7 günde toplamda 15 milyon izleyiciye ulaştı.