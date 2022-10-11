Overwatch 2 Karakterleri Kısa Süreliğine Oyundan Kaldırıldı

Bazı Overwatch 2 karakterleri oyundan kaldırıldı. Oyuncular yaşanan problemlerden dolayı Bastion ve Torbjörn karakterlerini oynayamadı.

Bazı Overwatch 2 karakterleri oyundan kaldırıldı. Oyuncular yaşanan problemlerden dolayı Bastion ve Torbjörn karakterlerini oynayamadı.

Overwatch 2'nin felaketi andıran açılış süreci çeşitli problemler ile karşılaşmaya devam ediyor. Başta DDoS saldırılarına uğrayan oyun bu kez farklı bir problem yaşadı. Oyun geçtiğimiz pazartesi günü zorunlu bakım moduna alındı. Oyuncuların stabil bir deneyim elde edemediği oyunda bu kez karakterler oynanmaz hale geldi. Torbjörn ve Bastion gibi Overwatch 2 karakterleri geçici olarak silindi.

Karakterler arasından seçim yaparak oyuna girmek isteyen oyuncular kilitli kahramanlarla karşılaştı. Overwatch'ın resmi Twitter hesabı üzerinden konuya dair açıklık getirildi. Torbjörn sadece rekabetçi modda kaldırılırken Bastion'u oynama şansı ise tamamen silindi.

"İki kahraman da oynanışı büyük oranda etkileyen çeşitli problemleri bünyesinde barındırıyor. Bu hatalar üzerine yeni güncellemeleri kısa süre içerisinde paylaşacağız."

Oyunculardan gelen raporlar ise Bastion'un özel yeteneğinden istifade edildiğini işaret ediyor. Bir robot olan Bastion, özel yeteneğinin aktifleştirilmesi ile beraber küçük bir tanka dönüşüyor. Belirli aralıklar ile büyük hasar vermek ve düşmanlara top atmak mümkün. Fakat yaşanan problemler sonucunda oyuncular dilediği gibi atış yapabiliyor. Hatta birkaç saniye içerisinde tüm rakip oyuncuların üzerine gülle yağdırılabiliyor.

Torbjörn'da yaşanan hatada ise Overload adlı yeteneği iki kez aktifleştirilebiliyor. Bu da oyuncuların rakipleri üzerinde haksız bir üstünlük kurmasına neden oluyor. Blizzard kahraman hatalarına dair bir açıklamada daha bulundu.

"Ekibimiz oyuncuların sahip olduğu karakterleri oynayamadığının farkında. Bu sunucularımızın oyuncuların gelişme durumunu izlemesini engelleyen bir problemden kaynaklanıyor. Bu durumu olabildiğince hızlı bir şekilde çözmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Overwatch 2 karakterleri konusunda yaşanan problemler bakım modundan sonra büyük oranda çözüldü. Fakat bazı oyuncular benzer problemler ile karşılaşmaya devam ettiğini belirtti. Açılışından bu yana sancılı bir süreç geçiren Overwatch 2'nin yakın zamanda beli doğrulacak gibi görünmüyor.