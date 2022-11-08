Overwatch 2, ilk ayında 35 milyon oyuncuya ulaştı

Activision Blizzard'ın yatırımcı çağrısında açıkladığı resmi rakamlara göre şirketin taktiksel FPS oyunu Overwatch 2, ilk ayında 35 milyon oyuncu ile ilk oyunundan daha fazla oyuncu çektiği bildirildi.

Activision Blizzard, üç aylık raporunda yatırımcılarına Overwatch 2'nin piyasaya sürüldükten sonraki ilk ay boyunca oyuna yaklaşık 35 milyon oyuncu çektiğini açıkladı. Overwatch 2, serinin ilk oyunun ilk ayından 2 kattan daha fazla oyuncu çekmeyi başardı.

OVERWATCH 2, 35 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Lansmanından sonraki ilk ayda 35 milyon kullanıcıya ulaştığı bildirilen Overwatch 2, serinin ilk oyunu Overwatch'ın iki katından daha kullanıcıya ulaştı. 2016'da piyasaya sürülen Overwatch, ilk ayında 15 milyon kullanıcıya ulaşırken, serinin ikinci oyunu bunun iki katından daha fazlasına erişti.

Lansmandan sonra ilk hafta boyunca yaşanan büyük sorunlara, şu anda Overwatch kahramanlarını ve haritalarını etkileyen hatalara ve kozmetik mağazası fiyatlarıyla ilgili topluluk hoşnutsuzluğuna rağmen, Blizzard, ilk ayında 35 milyon oyuncu çekmeyi başardı.

Overwatch 2'nin piyasaya sürülmesinden sadece 10 gün sonra oyunun 25 milyon oyuncu kilometre taşını geçtiğini açıklamıştı. Oynaması ücretsiz Overwatch 2, ilk oyuna nazaran büyük başarılara imza attı. Activision Blizzard'ın üçüncü çeyrek kazanç çağrısında açıkladığı 35 milyon kullanıcıdan geri dönen oyuncuların ve yeni oyuncuların bir karışımı olduğunu açıkladı.