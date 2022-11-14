No Man's Sky PSVR 2 çıkış tarihi açıklandı

Haziran 2022'de gerçekleştirilen PlayStation State of Play'de duyurulan PSVR 2 sürümü, oyuna zaten sahip olanlar için ücretsiz bir yükseltme alacak ve PS5 ve PSVR 2'nin özelliklerini kullanarak gelişmiş bir deneyim sunacak.

NO MAN'S SKY PSVR 2 ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Hello Games, No Man's Sky'ın PSVR 2 güncellemesinin ayrıntılarına henüz açıklamadı, ancak "birkaç büyük çentik ile daldırma ve inandırıcılık" alacağını söyledi ve şu sözlere yer verdi:

"PS VR'da No Man's Sky'ı deneyimlemek küçük bir mucizeydi, fütüristik gözlüğe sonsuz kesintisiz bir evren getirmek için karşılaştığımız teknik zorluk buydu. Birkaç yıl sonra, teknoloji ileriye doğru büyük bir adım daha attı, öyle ki, şimdi oyuncuyu yepyeni bir seviyeye sokma fırsatımız var. PlayStation 5'in gücü, yeni Sense kontrol cihazları da dahil olmak üzere tamamen yeni PlayStation VR 2 donanımıyla birleştiğinde, bu sürükleyicilik ve inandırıcılık hissini birkaç büyük çentik yukarı taşımak için bir araya geliyor."