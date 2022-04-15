Nimo TV Kapanıyor mu? Nimo TV'den Beklenmeyen Veda

Nimo TV, 2014 yılınca Çin'de kurulan bir yayın platformudur ancak Çin'de "Huya Live" adı ile bilinmektedir. Bugün yayıncılar tarafından paylaşılan Nimo TV kapanıyor mesajları sosyal medyada Nimo TV kapanıyor mu sorularını beraberinde getirdi.

Nimo TV Kapanıyor mu?

Canlı yayın platformu Nimo TV Türkiye operasyonlarını sonlandırıyor, Nimo TV Türkiye resmi hesaplarından henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi fakat Nimo TV'de yayın yapan birçok yayıncı konuyla ilgili açıklama yaparak konuyu gündeme getirdi. Ayrıca Nimo TV resmi LinkedIn sayfası da kapandı.

Nimo TV Endonezya resmi hesabı konu ile ilgili açıklama yayınladı. 2020 Nisan'da Tencent, Huya'nın en büyük hissedarlarından birisi olmuştu ancak bu kadar yatırıma rağmen şirketin neden kapatılacağına dair henüz ortada net bir açıklama bulunmuyor.

Jahrein'in Nimo TV hakkında; "Duyduklarınız doğrudur, Nimo Türkiye'deki hatta Dünyadaki bütün operasyonlarını durduruyor. Bu bizim beklediğimiz veya bildiğimiz bir şey değildi..." açıklamada bulundu.