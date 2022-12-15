Night of the Dead sistem gereksinimleri neler? Night of the Dead kaç GB?
Gamegar Haberleri
Jacktostudios'un geliştirip yayıncılığını yaptığı açık dünya hayatta kalma zombi oyunu Night of the Dead'in sistem gereksinimleri, kaç GB yer kapladığı ve fiyatı merak ediliyor. Peki, Night of the Dead sistem gereksinimleri neler? Night of the Dead kaç GB? Night of the Dead fiyatı ne kadar? Detayları haberimizde…
Lucy, bir insan deneyinden uyanır ve zombilerle dolu bir şehirde mahsur kalır. İzole edilmiş bölgeden kaçmak için gece zombi dalgalarından sağ çıkmalı ve hayatta kalan bir grupla iletişim kurmalıdır. Peki, Night of the Dead sistem gereksinimleri neler? Night of the Dead kaç GB? Night of the Dead kaç TL? İşte detaylar…
Night of the Dead'i en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Quad Core işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Quad Core
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 70 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600X
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 TI
- Depolama : 70 GB kullanılabilir alan
Night of the Dead'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 70 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Night of The Dead'in Steam fiyatı 40,00 TL'dir