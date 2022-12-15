Jacktostudios'un geliştirip yayıncılığını yaptığı açık dünya hayatta kalma zombi oyunu Night of the Dead'in sistem gereksinimleri, kaç GB yer kapladığı ve fiyatı merak ediliyor. Peki, Night of the Dead sistem gereksinimleri neler? Night of the Dead kaç GB? Night of the Dead fiyatı ne kadar? Detayları haberimizde…

Lucy, bir insan deneyinden uyanır ve zombilerle dolu bir şehirde mahsur kalır. İzole edilmiş bölgeden kaçmak için gece zombi dalgalarından sağ çıkmalı ve hayatta kalan bir grupla iletişim kurmalıdır. Peki, Night of the Dead sistem gereksinimleri neler? Night of the Dead kaç GB? Night of the Dead kaç TL? İşte detaylar…

NIGHT OF THE DEAD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Night of the Dead'i en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Quad Core işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 ekran kartı gerekmektedir.

NIGHT OF THE DEAD MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Quad Core

: Intel Quad Core Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960

: NVIDIA GeForce GTX 960 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 70 GB kullanılabilir alan

NIGHT OF THE DEAD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 TI

: NVIDIA GeForce GTX 1660 TI Depolama : 70 GB kullanılabilir alan

NIGHT OF THE DEAD KAÇ GB?

Night of the Dead'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 70 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

NIGHT OF THE DEAD KAÇ TL?

Night of The Dead'in Steam fiyatı 40,00 TL'dir