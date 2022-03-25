Netflix, oyun sektöründe büyümede kararlı! Yeni bir stüdyo daha satın aldı
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Netflix'in geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Netflix Games projesi, büyümeye devam ediyor. Proje piyasaya sürüldüğünden bu yana birçok oyun stüdyosu ile anlaşan Netflix, bunların yanı sıra mobil oyun stüdyoları da satın aldı. Netflix son olarak mobil oyun geliştiricisi Boss Fight Entertainment'ın satın aldığını duyurdu.
Netflix, yeni bir oyun geliştiricisini daha satın aldığını duyurdu. Şirket, Teksas merkezli bir mobil oyun stüdyosu olan Boss Fight Entertainment'ı satın aldığını duyurdu. Netflix'in Stranger Things bulmaca oyununun arkasındaki ekip olan Oxenfree geliştiricisi Night School ve Next Games'in ardından Boss Fight Entertainment, satın aldığı üçüncü oyun stüdyosu oldu.
Netflix, internet sitesinde yaptığı duyuruda yeni mobil oyun geliştiricisi Boss Fight Entertainment'ı satın aldığını duyurdu. Netflix Games'in piyasaya sürülmesinden bu yana geçen dört aylık süreçte şirket, oyun kataloğunu genişletmeye devam ediyor.
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Netflix'in Oyun Stüdyolarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Amir Rahimi'nin yaptığı açıklamada, "Çalışmalarını uzun süredir hayranlıkla izlediğim Boss Fight Entertainment, 2013'te kuruldu. Bu stüdyonun farklı türlerde popüler oyunlar geliştirme konusunda sahip olduğu kapsamlı deneyim, Netflix üyelerine istedikleri yerde oynayabilecekleri harika oyunlar sunabilmemiz için bize hız kazandıracak."
"Boss Fight'ın misyonu oyuncularımıza istedikleri yerde oynayabilecekleri basit, güzel ve eğlenceli oyunlar sunmaktadır," diyen Boss Fight Entertainment'ın kurucuları, sözlerini şöyle sürdürdü: "Netflix'in üye aboneliklerinin bir parçası olarak reklamsız oyunlar sunma konusundaki kararlılığı, bizim gibi oyun geliştiricilerin para kazanmayı dert etmeksizin keyifli oyunlar yaratmaya odaklanmasına olanak tanıyor.
2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi?— GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022