Netflix, oyun sektöründe büyümede kararlı! Yeni bir stüdyo daha satın aldı

Netflix, yeni bir oyun geliştiricisini daha satın aldığını duyurdu. Şirket, Teksas merkezli bir mobil oyun stüdyosu olan Boss Fight Entertainment'ı satın aldığını duyurdu. Netflix'in Stranger Things bulmaca oyununun arkasındaki ekip olan Oxenfree geliştiricisi Night School ve Next Games'in ardından Boss Fight Entertainment, satın aldığı üçüncü oyun stüdyosu oldu.

NETFLIX OYUN KÜTÜPHANESİNİ BÜYÜTÜYOR

Netflix, internet sitesinde yaptığı duyuruda yeni mobil oyun geliştiricisi Boss Fight Entertainment'ı satın aldığını duyurdu. Netflix Games'in piyasaya sürülmesinden bu yana geçen dört aylık süreçte şirket, oyun kataloğunu genişletmeye devam ediyor.

YENİ STÜDYO NETFLIX'E HIZ KAZANDIRACAK

Netflix'in Oyun Stüdyolarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Amir Rahimi'nin yaptığı açıklamada, "Çalışmalarını uzun süredir hayranlıkla izlediğim Boss Fight Entertainment, 2013'te kuruldu. Bu stüdyonun farklı türlerde popüler oyunlar geliştirme konusunda sahip olduğu kapsamlı deneyim, Netflix üyelerine istedikleri yerde oynayabilecekleri harika oyunlar sunabilmemiz için bize hız kazandıracak."

Dungeon Boss

NETFLIX, BOSS FIGHT ENTERTAINMENT İLE ANLAŞTI

"Boss Fight'ın misyonu oyuncularımıza istedikleri yerde oynayabilecekleri basit, güzel ve eğlenceli oyunlar sunmaktadır," diyen Boss Fight Entertainment'ın kurucuları, sözlerini şöyle sürdürdü: "Netflix'in üye aboneliklerinin bir parçası olarak reklamsız oyunlar sunma konusundaki kararlılığı, bizim gibi oyun geliştiricilerin para kazanmayı dert etmeksizin keyifli oyunlar yaratmaya odaklanmasına olanak tanıyor.