Netflix abonelerinin yüzde 1'inden daha azı Netflix Games'te oyun oynuyor

Netflix'in video oyun kütüphanesini her geçen vakit geliştirmeye çalışsa da Netflix abonelerinin yaklaşık yüzde 1'inden daha azının Netflix Games ile ilgilendiği bildirildi.

Geçen Kasım ayından bu yana Netflix, kullanıcıları gösteri sürümleri arasında meşgul etmenin bir diğer yolu olarak video oyunlarını uygulamaya sundu.

NETFLIX GAMES, ABONELER TARAFINDAN TERCİH EDİLMİYOR

Bir uygulama analiz şirketi Apptopia'nın sağladığı verilere göre Netflix oyunları toplamda 23,3 milyon kez ve günlük ortalama olarak ise 1,7 milyon kullanıcı tarafından indirildi, ancak bu istatistik Netflix'in 221 milyon abonesinin yüzde 1'inden daha az olduğu öğrenildi.

Netflix'in Netflix Games projesini her geçen gün geliştirmeye çalışsa da kullanıcılar Netflix aboneliğini oyun oynamak için kullanmıyor.

1 MİLYONDAN FAZLA ABONE KAYBETTİ

Oyunların Netflix'in genel stratejisindeki önemi, şirketin kullanıcı dikkati için yoğunlaşan rekabetle karşı karşıya kalması nedeniyle son aylarda tartışmasız bir şekilde yükselmeye devam etti. Yılın ikinci çeyreğinde ise Netflix, toplamda 1 milyon 200 bin abone kaybına uğradı.

Netflix abonelerinin hem Android hem de iOS işletim sistemli cihazlarında Netflix uygulaması aracılığıyla indirebilecekleri 25'ten fazla mobil oyun bulunduruyor. Bu yılın sonuna kadar bu oyun sayısının ise 50'ye ulaşması hedefleniyor.