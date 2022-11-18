Netflix, abonelerine ücretsiz olarak Immortality veriyor

Popüler dijital dizi ve film platformu Netflix'in geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Netflix Games projesi ile Netflix aboneleri, herhangi bir ücret ödemeden ve reklam izlemeden oynayabilmektedir. Netflix, abonelerine ücretsiz olarak kendi seçimlerinizi yapabileceğiniz bir interaktif oyun olan Immortality'yi verecek.

Netflix'in YouTube hesabında yayınlanan yeni videoda Immortality'nin resmi oyun fragmanına yer verildi. Immortality'yi mobil cihazınızdan ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.

NETFLIX IMMORTALITY HEDİYE EDİYOR

Netflix'in oyun sektörüne girmesiyle beraber daha fazla kullanıcıya hitap etmeye çalıştı. Netflix aboneliğine dahil olarak eklediği Netflix Games projesi ile birçok oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sundu. Yalnızca Netflix abonelerinin iOS ve Android cihazlarda oynayabileceği Immortality duyuruldu.

Immortality'yi iOS cihazlarda oynamak için buraya, Android cihazlarda oynamak için buraya tıklayınız.

NETFLIX IMMORALITY KONUSU

Sadece Netflix üyelerine özel. Kayıplara karışmış, filmleri gösterime girmemiş bir yıldız adayı... Onun sırra kadem basmasının üzerindeki esrar perdesini kaldırmak için sinemanın kayıp eserlerini araştır. Yetenek, cazibe ve güzelliği bir arada bulunduran genç kadın, yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Ta ki ortadan kaybolana kadar. Dedektifliğe soyun: • Oyuncunun yayınlanmamış üç filmine ait saatler uzunluğundaki kayıtları incele. • Seni yeni ipuçlarına götürebilecek önemli sembolleri tespit etmek için film kliplerini düzenle ve kayıtları temizle. • Tinseltown'un tarihindeki bu karanlık ve gizli sayfayı ortaya çıkarmak için her şeyi bir araya getir. "Her Story"nin yaratıcısı Sam Barlow'dan sürükleyici ve interaktif bir oyun.