Netflix, 2022'yi iki yeni oyun ile noktalıyor

Popüler dijital medya hizmetleri sağlayıcısı Netflix'in mobil oyun sektörüne girmesiyle beraber oyun kütüphanesini her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Netflix, seneyi Annapurna Interactive'den "iki harika oyunla" noktalıyor.

Netflix abonelerinin hiçbir ekstra ücret ödemeden yararlanabilecekleri Netflix Games kütüphanesine dün itibariyle Annapurna Interactive tarafından geliştirilen iki adet oyun eklendi.

NETFLIX GAMES, 2022'Yİ İKİ OYUN İLE NOKTALIYOR

Netflix Games kütüphanesine 13 Aralık itibariyle Kentucky Route Zero ve Twelve Minutes eklendi. Android ve iOS kullanıcıları, Netflix mobil uygulamasından reklam veya uygulama içi satın alımlar olmaksızın Netflix üyeliğine dahil olan bu iki oyun ile ilk yılını tamamlıyor.

NETFLIX GAMES'E GELECEK OYUNLAR

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge – 2023'ün ilk çeyreği

Vikings: Valhalla –2023'in ilk çeyreği

Netflix ekibinin yaptığı paylaşımda ise aşağıdaki sözlere yer verdi:

"Üyelerimizi daha fazla eğlenceyle buluşturmanın bir yolu olarak Netflix'te üyelerimize oyunlar sunmayı amaçladığımızı duyurduğumuzda takvimlerin henüz Kasım 2021'i gösteriyor olduğuna inanmak gerçekten güç. O günden bu yana oyun kataloğumuz sıfırdan başlayarak 48 oyuna ulaştı. Kataloğumuzda birçok türe, ödüllü oyunlara ve sevilen bağımsız oyunlara yer verdik."

Kentucky Route Zero

Ödenmesi imkânsız borçlar. Vazgeçilmiş hayaller. Gizemli gezginler. Geliştirici Cardboard Computer'ın imzasını taşıyan, BAFTA ödüllü Kentucky Route Zero'nun yıllar içinde sırayla yayınlanan beş bölümünün ve ara bölümlerinin tümü, artık bir bütün hâlinde oynanabilecek. Tiyatro, sinema, deneysel elektronik sanat ve video oyunları tarihinden esinlenen çarpıcı bir görsel stile yer veren bu gizemli macera oyununda oyuncular, yer altındaki gizli bir otoyolda yolculuğa çıkarak toplulukların peşine düşecek.

Twelve Minutes

24 Bit Games tarafından mobil cihazlarla buluşturulan, Tribeca Festivali'nde ödüle aday gösterilen bu oyunda zaman döngüsü kâbusundan kurtulmak için dokun ve sürükle. Geliştirici Luis Antonio'nun imzasını taşıyan bu etkileşimli gerilimi James McAvoy, Daisy Ridley ve Willem Dafoe seslendiriyor. Evde eşinle geçirdiğin romantik akşam, bir polis memurunun zorla eve girip eşini cinayetle suçlaması ve seni öldüresiye dövmesiyle tam bir kâbusa dönüşür. Ardından her şey başa döner. Aniden kendini tam da polise kapıyı açtığın anda bulursun. 12 dakikalık bir zaman döngüsünün içinde sıkışıp kaldın ve aynı korkuyu tekrar tekrar yaşamak zorundasın. Kurtulmanın tek yolu, sonucu değiştirmek için etrafından gerçek zamanlı ipuçları toplamak seni bekleyenlere dair bildiklerinden faydalanmak.