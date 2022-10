Need for Speed Unbound'dan yeni oynanış videosu geldi

Criterion Games'in geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği yeni Need for Speed oyunu Unbound'dan yeni oynanış fragmanı yayınlandı.

Lansmanına yaklaşık 6 hafta kala Electronic Arts'ın popüler yarış oyunu serisi Need for Speed'in yeni oyunu Unbound'dan "Risk & Rewards" adlı oynanış fragmanı yayınlandı.

NEED FOR SPEED UNBOUND'DAN YENİ OYNANIŞ FRAGMANI YAYINLANDI

Video yarış oyunlarına yeni bir soluk getirecek olan Need for Speed Unbound, gerçeklikten uzak, arcade yarışa daha yakın bir tarzda yeni bir yarış oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni oynanış fragmanında, diğer efektli fragmanlara göre daha sade bir yarış hissi veriyor ve oyuna eklenen birkaç yeni özelliğe göz atmamızı sağlıyor.

Fragmanda dikkat çeken özelliklerden biri ise yarış öncesi yarışmacılara iddia oynayabiliyor olmanızdır. Rakiplerinize karşı bahis yapabildiğiniz Unbound'da yarışlarda ekstradan para kazanmak için iyi bir yöntemdir.

Ayrıca yarışırken ve açık dünyada gezerken bolca polis kovalamasının da yer alacağı gösterildi.

Need for Speed'in yayınladığı yeni oynanış videosunun açıklamasında, "Zirveye çıkmak için risk almalısın. Sokakta büyük sürüklenmeler çekerek, polisleri geride bırakarak veya rakip yarışçılara karşı kendi kazancınızla yan bahisler koyarak her şeyi nasıl ve ne zaman sıraya koyacağınızı seçin. Vakit nakittir, bu yüzden haftalık elemelere girmek için yeterli parayı kazanmanın en hızlı yolunu bulun ve Lakeshore'un nihai yarışı The Grand'a katılın." sözlerine yer verildi.

Need for Speed Unbound, 2 Aralık 2022 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak.