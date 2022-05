Need For Speed Hot Pursuit 2010 sistem gereksinimleri neler? Need For Speed Hot Pursuit kaç GB?

Need for Speed Hot Pursuit, sizi dünyanın en hızlı ve en güzel arabalarının direksiyonunun arkasında yeni bir açık dünya manzarasına sürüklüyor. Burnout serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Criterion'dan Hot Pursuit, yepyeni bir nesil için yarış oyunlarını yeniden tanımlayacak. Need For Speed Hot Pursuit sistem gereksinimleri neler? Need For Speed Hot Pursuit kaç GB?

Kariyer oluşturup hem polis hem de yarışçı olarak kariyer yapabileceğiniz Need For Speed Hot Pursuit'te ister arkadaşlarla mücadelelere katılın ister tek oyunculu kariyerinizi oynayın. Oyuncular seviyelerini yükselttikçe yeni araçlar ve ekipmanların kilidini açabilecek.

NEED FOR SPEED HOT PURSUIT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

İşletim Sistemi: Windows XP SP3, Windows XP 64bit SP2, Windows Vista SP2 (32 ya da 64bit) veya Windows 7 (32 ya da 64bit).

İşlemci: Intel Core® 2 Duo 2.0 GHZ veya AMD Athlon X2 64 2.4GHZ

Bellek: 1GB (XP), 1.5GB (Vista), 1.5 GB (Windows 7)

Sabit Disk Alanı: 8 GB boş sabit disk alanı.

Ekran Kartı: Shader Model 3.0 ve DirectX 9.0c Uyumlu Ekran Kartı veya daha iyisi

NEED FOR SPEED HOT PURSUIT KAÇ GB?

Need For Speed Hot Pursuit'i oynayabilmeniz için 8 GB boş depolama alanı gerekmektedir.