MultiVersus'un 2. sezonu yayınlandı! Marvin the Martian ekleniyor

Warner Bros'un oynaması ücretsiz dövüş oyunu MultiVersus, açık beta sürümüne devam ederken 2. sezonuna başladı. Yeni sezon ile beraber MultiVersus karakterleri arasında Marvin the Martian ve Game of Thrones'un haritası eklendi.

Multiversus'ta Marvin, Superman, Arya Stark, Iron Giant ve Scooby-Doo'dan Velma gibi karakterlerle "Illudim Q-36 Patlayıcı Uzay Modülatörü patlayıcı cihazı, güçlü blaster ve uzay gemisi çağırma yetenekleriyle" savaşacak.

MULTIVERSUS'A MARVIN THE MARTIAN EKLENİYOR

Warner Bros.'un Looney Tunes'taki dünya dışı çizgi karakteri Marvin the Martian, 2. sezon ile beraber MultiVersus kadrosuna dahil oldu. MultiVersus'un internet sitesinde, "Mars gezegeninden selamlayan ve Illudium Q-36 Patlayıcı Uzay Modülatörü ile Dünya'yı yok etmek için gönderilen Marslı Marvin, yakında zafer iddia etmek için bir başka sonuçsuz girişimde MultiVersus'a doğru yol alacak." sözlerine yer verildi.

GAME OF THRONES HARİTASI GELİYOR

MultiVersus'un 2. sezonu ile oyuna bir yeni harita daha eklenecek. Game of Thrones dizisinden Arya Stark karakterinin kadroda yer almasının ardından rakiplerini Iron Throne'un bulunduğu salonda rakipleriniz ile dövüşebileceksiniz.