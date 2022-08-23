Üye Girişi
Haberi Paylaş

MultiVersus bir ay içerisinde 20 milyon oyuncuya ulaştı

Gamegar Haberleri

MultiVersus bir ay içerisinde 20 milyon oyuncuya ulaştı

Warner Bros. Games'in oynaması ücretsiz dövüş oyunu MultiVersus, Temmuz ayında açık betada piyasaya sürüldüğünden bu yana 20 milyon kullanıcıya ulaştı.

Oynaması ücretsiz olmasına rağmen, MultiVersus Temmuz ayının en çok gelir elde eden oyunu oldu. Bu, oyunun açık betasının yalnızca ayın sonunda piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında etkileyici bir başarı elde etti.

MULTIVERSUS 20 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Açık betada olmak, geliştiricilerin oyuna içerik eklemesini engellemez. MultiVersus'un ilk içerik sezonu geçen hafta başladı ve oyuncuların üzerinde çalışabileceği bir battle pass ile iki yeni dövüşçü daha tanıttı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Warner Bros. kadrosunda yer alan karakterlerin 2v2 dövüş oyunu olan MultiVersus, sadece bir hafta önce 10 milyon indirmeyi aştığı bildirilirken bir hafta sonra bugün 20 milyona ulaştığı bildirildi. Oyunun bu kadar hızlı büyümesinin önündeki en büyük etkenin ise oynaması ücretsiz olmasıdır.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Warner Bros MultiVersus Steam Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title