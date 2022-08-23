MultiVersus bir ay içerisinde 20 milyon oyuncuya ulaştı

Oynaması ücretsiz olmasına rağmen, MultiVersus Temmuz ayının en çok gelir elde eden oyunu oldu. Bu, oyunun açık betasının yalnızca ayın sonunda piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında etkileyici bir başarı elde etti.

MULTIVERSUS 20 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Açık betada olmak, geliştiricilerin oyuna içerik eklemesini engellemez. MultiVersus'un ilk içerik sezonu geçen hafta başladı ve oyuncuların üzerinde çalışabileceği bir battle pass ile iki yeni dövüşçü daha tanıttı.

Warner Bros. kadrosunda yer alan karakterlerin 2v2 dövüş oyunu olan MultiVersus, sadece bir hafta önce 10 milyon indirmeyi aştığı bildirilirken bir hafta sonra bugün 20 milyona ulaştığı bildirildi. Oyunun bu kadar hızlı büyümesinin önündeki en büyük etkenin ise oynaması ücretsiz olmasıdır.