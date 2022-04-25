Dün akşam oynanan LCS 2022 bahar mevsimi finalinin kazananı Evil Geniuses oldu. 100 Thieves'i 3-0 yenen EG, Msı'a katılan son takım oldu. Rusya temsilcisinin katılamaması ve Vietnam'ın geri dönüşü işe MSI 2022'ye gidecek takımlar belli oldu. Takımlar:

LPL- Royal Never Give Up

LCK- T1

LEC- G2 Esports

LCS- Evil Geniuses

PCS- PSG Talon

VCS- Saigon Buffalo

TCL-fastPay Wildcats

LLA-Team Aze

CBLoL- RED Canids

LJL- DetonatioN FocusMe

LCO- ORDER

Gruplar ise şu şekilde:

Her bir gruptan 2'şer takım çıkacak ve Playofflara toplamda 6 takım katılacak. 10 Mayıs'ta başlayacak olan MSI 2022, 29 Mayıs'ta büyük final ile son bulacak.

EsporGazetesi.com / Gamegar