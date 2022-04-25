MSI 2022'ye gidecek takımlar belli oldu! - Haberler

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MSI 2022'ye gidecek takımlar belli oldu!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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MSI 2022'ye gidecek takımlar belli oldu!

Rusya temsilcisinin katılamaması ve Vietnam'ın geri dönüşü işe MSI 2022'ye gidecek takımlar belli oldu.

Dün akşam oynanan LCS 2022 bahar mevsimi finalinin kazananı Evil Geniuses oldu. 100 Thieves'i 3-0 yenen EG, Msı'a katılan son takım oldu. Rusya temsilcisinin katılamaması ve Vietnam'ın geri dönüşü işe MSI 2022'ye gidecek takımlar belli oldu. Takımlar:

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  • LPL- Royal Never Give Up
  • LCK- T1
  • LEC- G2 Esports
  • LCS- Evil Geniuses
  • PCS- PSG Talon
  • VCS- Saigon Buffalo
  • TCL-fastPay Wildcats
  • LLA-Team Aze
  • CBLoL- RED Canids
  • LJL- DetonatioN FocusMe
  • LCO- ORDER

Gruplar ise şu şekilde:

MSI 2022'ye gidecek takımlar belli oldu!

Her bir gruptan 2'şer takım çıkacak ve Playofflara toplamda 6 takım katılacak. 10 Mayıs'ta başlayacak olan MSI 2022, 29 Mayıs'ta büyük final ile son bulacak.

EsporGazetesi.com / Gamegar

Vietnam, Mayıs, Rusya, MSI, Gamegar,, Haberler

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