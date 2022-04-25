MSI 2022'ye gidecek takımlar belli oldu!
EsporGazetesi.com - Gamegar
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Rusya temsilcisinin katılamaması ve Vietnam'ın geri dönüşü işe MSI 2022'ye gidecek takımlar belli oldu.
Dün akşam oynanan LCS 2022 bahar mevsimi finalinin kazananı Evil Geniuses oldu. 100 Thieves'i 3-0 yenen EG, Msı'a katılan son takım oldu. Rusya temsilcisinin katılamaması ve Vietnam'ın geri dönüşü işe MSI 2022'ye gidecek takımlar belli oldu. Takımlar:
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- LPL- Royal Never Give Up
- LCK- T1
- LEC- G2 Esports
- LCS- Evil Geniuses
- PCS- PSG Talon
- VCS- Saigon Buffalo
- TCL-fastPay Wildcats
- LLA-Team Aze
- CBLoL- RED Canids
- LJL- DetonatioN FocusMe
- LCO- ORDER
Gruplar ise şu şekilde:
Her bir gruptan 2'şer takım çıkacak ve Playofflara toplamda 6 takım katılacak. 10 Mayıs'ta başlayacak olan MSI 2022, 29 Mayıs'ta büyük final ile son bulacak.
EsporGazetesi.com / Gamegar