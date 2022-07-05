Mojang, Minecraft'ın yükleme ekranında hayatını kaybeden Technoblade'e yer verdi - Haberler

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Mojang, Minecraft'ın yükleme ekranında hayatını kaybeden Technoblade'e yer verdi

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Mojang, Minecraft'ın yükleme ekranında hayatını kaybeden Technoblade'e yer verdi

Kanser nedeniyle 23 yaşında hayatını kaybeden YouTuber Technoblade, Minecraft topluluğunda büyük bir yere sahipti. YouTuber'ın ölümünün ardından Minecraft'ın geliştiricisi Mojang, oyunun yüklenme ekranında Technoblade'e yer verdi.

Minecraft içerikleri oluşturan YouTuber Technoblade, bir yıllık kanser mücadelesinden sonra geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiği açıklandı. Kısa süre sonra, Minecraft stüdyosu Mojang, Minecraft Java Edition yükleme ekranında ince bir değişiklik ile YouTuber'ı andı.

"HEPİMİZİN KALBİ KIRILDI"

YouTuber'ın ölümünün ardından Twitter'da "kelimeleri bulmaya çalışıyoruz ama Minecraft'ta hepimizin kalbi Technoblade'i kaybettiğimiz için kırıldı." sözlerine yer veren Minecraft, Topluluğumuz için çok şey ifade ediyordu ve çok fazla neşe getirdi.O çok özlenecek." dedi.

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Mojang, hayatını kaybeden Technoblade'i yükleme ekranına koydu

AÇILIŞ EKRANINDA YOUTUBER'I ANDI

Minecraft Java Edition'ın başlangıç ekranında madenden çıkan Steve ve Alex'in fotoğrafının yer aldığı görselde Technoblade'in Minecraft'taki kostümüne hitaben kapaktaki domuzun başına taç simgesi geçirerek YouTuber'ı andı.

Değişimin kalıcı olup olmayacağı belli değil, ancak hayranlar kalıcı olmasını istiyor. Minecraft topluluğu değişiklikten son derece memnun: Techo Updates hesabındaki değişiklikle ilgili tweet şu ana kadar 238 bine yakın beğeni aldı.

Mojang, hayatını kaybeden Technoblade'i yükleme ekranına koydu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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