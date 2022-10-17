Mojang Studios'un Blackbird Interactive ile birlikte geliştirip Xbox Game Studios'un yayıncılığını yaptığı strateji aksiyon oyunu Minecraft Legends'tan yeni sinematik fragman yayınlandı.

Nether'da yaşayan Piglin'lerin Overworld'ü istilasını gösteren bir sinematik fragman yayınlandı. Ayrıca yeni strateji aksiyon oyunu Minecraft Legends'ın çıkış tarihi de açıklandı.

MINECRAFT LEGENDS'TAN SİNEMATİK FRAGMAN YAYINLANDI

İlk olarak Ağustos ayında duyurulan yeni strateji aksiyon oyunu Minecraft Legends'tan Piglin'lerin Overworld'ü istilasını gösteren bir sinematik fragman yayınlandı. Sinematikte köylülerin ve zombi köylülerin barış içerisinde yaşadığı dünyaya bir anda açılan nether portalı ile yavru Piglin'in gelmesiyle dünyadaki sessizlik ve barış sona eriyor.

MINECRAFT LEGENDS ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Ağustos ayındaki duyurusunda da bildirildiği üzere oyunun 2023 yılında çıkış yapacağı açıklanmıştı. Yayınlanan sinematik fragmanın sonunda Minecraft Legends'ın 2023'ün ilkbahar mevsiminde Xbox Game Pass, Xbox, Windows PC, Nintendo Switch, PlayStation ve Steam'e geleceği duyuruldu.

Minecraft'ın YouTube kanalında yayınlanan videonun açıklamasında, "Minecraft Legends hikayesine yolculuğunuza başlayın! Piglin'ler Overworld'de öfkelenmeye başlarken, oyunun açılış sinemasından bir klipte efsanenin ortaya çıkmaya başladığını izleyin. İlk küçük istilacıdan güçlü domuz sürülerinin ortaya çıkmasına kadar, Overworld'ün bir kahramana ihtiyacı olduğu açık..." sözlerine yer verildi.

MINECRAFT LEGENDS KONUSU

Gizemleri ortaya çıkartın, yemyeşil biyomların ve zengin kaynakların yıkımın eşiğindeki bu kırılgan ülkeyi keşfedin. Yırtıcı domuz yavruları yoldayken, müttefiklerinize ilham vermek ve Dış Dünyayı kurtarmak için stratejik savaşlarda onlara liderlik etmek size kalmış.