Mike Frazzini Amazon Game Studios'tan Ayrılıyor

Amazon Game Studios'un başındaki isim olan Mike Frazzini 18 yıllık bir süreden sonra Amazon'dan ayrılıyor.

Amazon Game Studios'un başındaki isim olan Mike Frazzini, görevinden ayrılmaya karar verdi. Bloomberg'ün yaptığı habere göre Farazzini 25 Mart Cuma günü ekibine stüdyodan ayrılacağını söyledi. Farazzini'nin görev yaptığı sürede Amazon Game Studios, New World ve Lost Ark gibi popüler MMO oyunlarının geliştiriciliğini ve yayıncılığını yapmıştı.

Amazon'un sözcüsü Ryan Jones yaptığı açıklamada Frazzini'nin şirket için yaptıklarından bahsetti. Jones yaptığı açıklamada "Amazon Games ilk kurulduğunda Mike oradaydı. Onun liderliği ve azmi işlerin sıfırdan inşa edilmesine yardımcı oldu. Yakın zamanda New World ve Lost Ark ile elde ettiğimiz başarı, onun oyunlar konusundaki uzun vadeli ve tüketici odaklı vizyonunun sonucudur. Yaptığı bütün katkılar için oldukça minnettarız ve bundan sonrasında da onun için en iyisini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Jones böyle söylemiş olsa da Amazon Games Studios'un geçen yıllar içerisinde harika bir performans sergilemediği de bir hayli aşikar. 2012'de kurulduğu günden bu yana Amazon Games adı altında birçok oyunun duyurusu yapıldı fakat geçen yıllarda bu oyunların çoğu yaşanan sorunlardan dolayı başarısız oldu. Öyle ki 2016'da duyurusu yapılan 3 oyundan bugün ayakta kalan sadece New World oldu. Diğer iki oyundan Breakaway daha geliştirilme aşamasındayken iptal edilip rafa kaldırıldı, çok oyunculu üçüncü şahıs bir nişancı oyunu olan Crucible ise çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra kapalı betaya alındı ve Kasım 2020'de de tamamen kapatıldı. 2019 çıkışlı The Grand Tour Game, Amazon'un ilk konsol oyunuydu fakat çıkışının üzerinden bir yıl geçmeden oyunun satışları durduruldu. Bu başarısızlıkların sebebi finansal kaynaklı da değildi. Zira Amazon Games'e ayrılan yıllık bütçe 500 milyon dolardı.

Geçen verimsiz yılların ve başarısız oyunların ardında Amazon, New World ve Lost Ark ile sonunda doğru yola girmiş gözüküyor. Şirketin bundan sonra karşımıza nasıl bir yapım ile çıkacağı ise merak konusu.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

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