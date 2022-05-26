Microsoft Flight Simulator'ın Top Gun: Maverick genişlemesi yayınlandı - Haberler

Paylaşılan ücretsiz güncelleme ile yüksek hızlı savaş uçaklarına nasıl komuta edilebileceğini öğretmek için bir dizi görevler eklendi. Çift motorlu, taşıyıcı özellikli, çok amaçlı savaş uçağı F/A-18F Süper Hornet ile üç yeni eğitim geldi.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR ÜCRETSİZ GENİŞLEMESİ YAYINLANDI

Askeri havacılık dünyasının en zorlu operasyonlarından biri olan uçak gemisi güvertesi iniş mücadelesi de dâhil olmak üzere, gerçek Top Gun pilotlarının gerçek konumlarda karşılaştığı karmaşıklıklarda gereken becerileri geliştirin ve gezinin. Top Gun: Maverick genişlemesi ayrıca F/A-18E Super Hornet için bir Maverick Edition görünümü, sizi radikal uçuş manevralarıyla tanıştıracak Super Hornet eğitim görevleri, dağlar ve kanyonlar arasında beş yüksek hızlı, düşük seviyeli mücadele, bir daha önce hiç açıklanmayan hipersonik uçak ve stratosfere kükreme görevi.