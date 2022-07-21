Ağustos 2022'de piyasaya sürülmesi beklenen Marvel's Spider-Man Remastered'ın sistem gereksinimleri lansmana üç hafta kala belli oldu. Orta sistemli bilgisayarların rahatlıkla oynayabileceği sistem gereksinimleri oyuncuların yüzünü güldürdü. Peki, Marvel's Spider-Man Remastered sistem gereksinimleri neler? Marvel's Spider-Man Remastered kaç GB? Marvel's Spider-Man Remastered kaç TL? İşte detaylar…

MARVEL'S SPİDER-MAN REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Marvel's Spider-Man Remastered'ı düşük ayarlarda oynamak isteyenler için Intel Core i3-4160 veya eş değer bir AMD işlemcisi, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 950 veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı gerektirmektedir. Yüksek grafiklerde oynamak isteyenler ise Intel Core i5-4670 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartına ihtiyaç duymaktadır.

MARVEL'S SPİDER-MAN REMASTERED MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4160 veya eş değer AMD işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

MARVEL'S SPİDER-MAN REMASTERED ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4670 veya AMD Ryzen5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

MARVEL'S SPİDER-MAN REMASTERED KAÇ GB?

Marvel's Spider-Man Remastered'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 75 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.