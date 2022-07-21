Marvel's Spider-Man Remastered sistem gereksinimleri neler? Marvel's Spider-Man Remastered kaç GB? - Haberler

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Marvel's Spider-Man Remastered sistem gereksinimleri neler? Marvel's Spider-Man Remastered kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Marvel's Spider-Man Remastered sistem gereksinimleri neler? Marvel's Spider-Man Remastered kaç GB?

Insomniac Games'in geliştirip PlayStation PC'nin yayıncılığını üstlendiği Marvel's Spider-Man Remastered'ın sistem gereksinimleri nihayet açıklandı. Sony'nin PlayStation'a özel olarak piyasaya sürdüğü Marvel's Spider-Man oyunu Remastered olarak PC kullanıcılarına sunuluyor. Peki, Marvel's Spider-Man Remastered sistem gereksinimleri neler? Marvel's Spider-Man Remastered kaç GB? Marvel's Spider-Man Remastered kaç TL? Detayları haberimizde…

Ağustos 2022'de piyasaya sürülmesi beklenen Marvel's Spider-Man Remastered'ın sistem gereksinimleri lansmana üç hafta kala belli oldu. Orta sistemli bilgisayarların rahatlıkla oynayabileceği sistem gereksinimleri oyuncuların yüzünü güldürdü. Peki, Marvel's Spider-Man Remastered sistem gereksinimleri neler? Marvel's Spider-Man Remastered kaç GB? Marvel's Spider-Man Remastered kaç TL? İşte detaylar…

MARVEL'S SPİDER-MAN REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Marvel's Spider-Man Remastered'ı düşük ayarlarda oynamak isteyenler için Intel Core i3-4160 veya eş değer bir AMD işlemcisi, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 950 veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı gerektirmektedir. Yüksek grafiklerde oynamak isteyenler ise Intel Core i5-4670 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartına ihtiyaç duymaktadır.

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MARVEL'S SPİDER-MAN REMASTERED MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i3-4160 veya eş değer AMD işlemci
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 veya AMD Radeon RX 470
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

MARVEL'S SPİDER-MAN REMASTERED ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-4670 veya AMD Ryzen5 1600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 8GB
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

MARVEL'S SPİDER-MAN REMASTERED KAÇ GB?

Marvel's Spider-Man Remastered'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 75 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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