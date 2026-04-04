Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu

Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Fatsa Otobüs Terminali’ne gönderilen ve sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 200 kilo kaçak ete el koydu. Söz konusu etler, imha edilmek üzere Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, gelen bir ihbarı doğrultusunda otogara çuval ve poşetler içerisinde gönderilen etler üzerinde inceleme yaptı.

NE RAPOR VAR NE DE KURALLARA UYGUNLUK

Yapılan kontrollerde, etlerin veteriner sağlık raporunun bulunmadığı ve gıda güvenliği açısından zorunlu olan soğuk zincir kurallarına uygun şekilde taşınmadığı tespit edildi.

TAM 200 KİLO

Bunun üzerine yaklaşık 200 kilogram kaçak ete el konuldu. Söz konusu etler, imha edilmek üzere Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.ORDU Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Fatsa Otobüs Terminali'ne gönderilen ve sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 200 kilo kaçak ete el koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (14)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Kaçak içki kaçak sigara tamamda Kaçak Et nedir? Nerden kaçırıyor niye kaçırıyor. Yanı kurban kesip arabaya yükleyip götürüyor olamaz mı? Vergi yok algı yok nasıl kaçak?

Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Asıl görevlerini bırakıp fasafiso işler pesindeler

Haber YorumlarıLeven Ergün:

YAKIŞIR AMPÜL ÜLKESİ OY VERİRKENE İYİDİ

Haber Yorumlarıdurmuş yıldız:

Böyle bir saçmalık olamaz adam köydeki kendi hayvanını kesti şehirdeki evine götürüyor yurt içinde yapılan hiçbir nakliye Kaçak değildir Kaçak deyip El koyan Memurlara Afiyet olsun

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

pes... nakliyeninde mir kuralı var... bazı kişilere gerçekten ne ehliyet verilmeli ne nikah.. pes yani...

Haber YorumlarıBehlüldane :

Yahu biraz mantık varsa biraz insaf soğutma firigo olmayan araçta et taşıtmak hangi aklın ürünü Bu eti insanı bırak hayvanlara bile yediremesiniz

Haber Yorumlarımurat black:

Nssıl imha edildiğini kimse yazmıyor,bari hayvan barınaklarına verin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

