Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, gelen bir ihbarı doğrultusunda otogara çuval ve poşetler içerisinde gönderilen etler üzerinde inceleme yaptı.

NE RAPOR VAR NE DE KURALLARA UYGUNLUK

Yapılan kontrollerde, etlerin veteriner sağlık raporunun bulunmadığı ve gıda güvenliği açısından zorunlu olan soğuk zincir kurallarına uygun şekilde taşınmadığı tespit edildi.

TAM 200 KİLO

Bunun üzerine yaklaşık 200 kilogram kaçak ete el konuldu. Söz konusu etler, imha edilmek üzere Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı