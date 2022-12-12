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Marvel's Spider-Man 2 PlayStation mağazasında göründü

Gamegar Haberleri

Marvel's Spider-Man 2 PlayStation mağazasında göründü

Insomniac Games'in geliştirip Sony Interactive Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon oyunu Marvel's Spider-Man 2, PlayStation mağazasında yerini aldı. İlk duyurusu PlayStation Showcase 2021'de yapılan oyunun çıkış tarihi ise belli değil.

PlayStation'ın eleştirmenlerce beğenilen Marvel's Spider-Man serisinin bir sonraki oyunu Marvel's Spider-man 2, PlayStation 5 konsolu için PlayStation ve Marvel Games ortaklığıyla geliştirildi.

PlayStation'ın sevilen aksiyon macera oyunlarından olan Marvel's Spider-man 2, PlayStation Store'da yerini aldı ve 2023'te PlayStation 5 için çıkış yapması planlanıyor. Marvel's Spider-man 2'yi PlayStation Store'dan istek listenize ekleyebilir, oyunla ilgili bir gelişme olduğu zaman bildirim alabilirsiniz.

Marvel's Spider-Man 2 PlayStation mağazasında göründü

Ne zaman çıkacağına dair tam bir bilgi verilmemekle birlikte Marvel's Spider-man 2'nin 2023 yılında piyasaya sürüleceği bilinmektedir.

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Marvel's Spider-Man 2 PlayStation mağazasında göründü

Spider-Man'in baş düşmanı Venom'un Marvel's Spider-Man 2 oyununda yer alacağı doğrulandı.

Marvel's Spider-Man 2 PlayStation mağazasında göründü

PlayStation mağazasının database'inde yer alab bilgilere göre Marvel's Spider-Man 2, PlayStation 4 için çıkış yapmayacak, yalnızca PlayStation 5 konsollarına çıkacak. Geliştirici Insomniac, "Hem Peter Parker hem de Miles Morales'in yolculuğuna devam edecek bir macerada konsolun yeteneklerini zorlamaktan" heyecan duyduğunu söylüyor. Geliştirici, üçüncü şahıs aksiyon macera oyunlarının sınırlarını zorlamaya çalışırken yalnızca PS5 konsolu için çıkış yapacağı bildirildi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Marvel's Spider-Man 2 Playstation Gamegar Haberler

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