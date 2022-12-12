Marvel's Spider-Man 2 PlayStation mağazasında göründü

Insomniac Games'in geliştirip Sony Interactive Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon oyunu Marvel's Spider-Man 2, PlayStation mağazasında yerini aldı. İlk duyurusu PlayStation Showcase 2021'de yapılan oyunun çıkış tarihi ise belli değil.

PlayStation'ın eleştirmenlerce beğenilen Marvel's Spider-Man serisinin bir sonraki oyunu Marvel's Spider-man 2, PlayStation 5 konsolu için PlayStation ve Marvel Games ortaklığıyla geliştirildi.

MARVEL'S SPIDER-MAN 2 PLAYSTATION STORE'DA GÖZÜKTÜ

PlayStation'ın sevilen aksiyon macera oyunlarından olan Marvel's Spider-man 2, PlayStation Store'da yerini aldı ve 2023'te PlayStation 5 için çıkış yapması planlanıyor. Marvel's Spider-man 2'yi PlayStation Store'dan istek listenize ekleyebilir, oyunla ilgili bir gelişme olduğu zaman bildirim alabilirsiniz.

MARVEL'S SPIDER-MAN 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ne zaman çıkacağına dair tam bir bilgi verilmemekle birlikte Marvel's Spider-man 2'nin 2023 yılında piyasaya sürüleceği bilinmektedir.

MARVEL'S SPIDER-MAN 2'DE VENOM VAR MI?

Spider-Man'in baş düşmanı Venom'un Marvel's Spider-Man 2 oyununda yer alacağı doğrulandı.

MARVEL'S SPIDER-MAN 2 PS4'E GELECEK Mİ?

PlayStation mağazasının database'inde yer alab bilgilere göre Marvel's Spider-Man 2, PlayStation 4 için çıkış yapmayacak, yalnızca PlayStation 5 konsollarına çıkacak. Geliştirici Insomniac, "Hem Peter Parker hem de Miles Morales'in yolculuğuna devam edecek bir macerada konsolun yeteneklerini zorlamaktan" heyecan duyduğunu söylüyor. Geliştirici, üçüncü şahıs aksiyon macera oyunlarının sınırlarını zorlamaya çalışırken yalnızca PS5 konsolu için çıkış yapacağı bildirildi.