Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler MOBA oyunu League of Legends'ta bir sezonun daha sonuna yaklaşılırken oyuncular "LOL yeni sezon ne zaman 2023" şeklinde araştırmalar yapıyor. Oyuncuların merakla beklediği LOL yeni sezon ne zaman? LOL yeni sezon ne zaman 2023? LOL dereceli sezon ne zaman bitiyor? LOL yeni sezon ne zaman başlayacak? Detayları haberimizde…

League of Legends'ın 12. sezonu sona ermek üzere, bu da 2023 sezon öncesi sezonun çıkışına çok da uzak olmadığı anlamına gelmektedir. Her zaman olduğu gibi, yeni güncellemeler, öğeler ve birçok oyun değişikliğinin yer alacağı yeni bir sezon yaklaşıyor. Peki,LOL yeni sezon ne zaman 2023? LOL dereceli sezon ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

LOL YENİ SEZON NE ZAMAN 2023?

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler MOBA oyunu League of Legends'ın yeni sezonu 16 Kasım Çarşamba günü gelecek.

LOL DERECELİ SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?

League of Legends'ın mevcut 12. dereceli sezonu ise bu yıl 14 Kasım Pazartesi günü 23.59'da sona eriyor. Ustalık, Üstatlık ve Şampiyonluk Aşamaları için sezon 15 dakika daha erken, yani saat 23.45'te sona eriyor.

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