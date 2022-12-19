Lies of P Oynanış Videosu Pinokyo'nun Karanlık Dünyasını Gösteriyor

Lies Of P oynanış fragmanı Pinokyo masalından esinlenen oyunun karanlık dünyasını gözler önüne seriyor. Neowiz imzalı yapım 2023 yılında çıkış yapacak.

Neowiz ve Round 8 Studio tarafından geliştirilen soulslike türündeki Lies Of P'den yeni bir oynanış fragmanı yayımlandı. Dört dakikalık fragman Pinokyo'nun düşmüş Krat şehrinde atılacağı öykünün heyecan verici sahnelerini gösteriyor. Oyuncular soulslike oynanış formüllerini kullanan yapımda Pinokyo'ya hayat vererek insan olmanın yollarını arayacak.

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Oynanış fragmanı ise ilgi çeken soulslike oyundaki silah çeşitliliğini de gözler önüne serdi. Videoda ana karakter Pinokyo'nun demir kürek, uzun bir mızrak ve elektrikli bir kılıç kullandığı görülebiliyor. Oyunun Steam sayfasında yer alan bilgilerde oyuncuların farklı unsurları birleştirerek kendi silahlarını yapabileceğini belirtiliyor.

Oyuncuların yalanlar söyleyerek hikayenin farklı sonlarını deneyim edebileceği yapım 2023 yılında çıkış yapacak. Fragman videosu net çıkış tarihini duyurmasa da oyundaki ilginç karakterler ile dikkat toplamayı başardı. Videonun ilk dakikalarında Pinokyo'nun yüzünün yarısı çürümüş bir yaşlı kadın ile yan yana durduğu görülebiliyor. Lies of P oynanış videosunu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Videoda en çok dikkat çeken noktalardan biri ise Gepetto karakteri oldu. Carlo Collodi tarafından yazılan eserde Pinokyo'nun üreticisi olan Gepetto ilgi toplayan Lies of P'nin kötü karakteri olarak resmediliyor. Gepetto'nun Pinokyo ile yüz yüze geldiği bir sahnede ona "oğlum" dediğini duymak da mümkün.

Pinokyo'nun karanlık ve korku dolu bir insan olma yolculuğuna şahit olacağımız Lies of P 2023 yılında PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'de Steam üzerinde çıkış yapacak. Kasım ayında oyunun direktörlüğünü üstlenen Choi Ji-Won oyunun geliştirme sürecinde son çeyreğe girdiklerini dile getirdi. Dolayısıyla soulslike türündeki Pinokyo oyununun 2023 içerisinde çıkış yapma ihtimali şu noktada oldukça yüksek görünüyor.

Oyunun resmi Steam sayfasında yer alan bilgilere göre Lies of P'de oyuncuların Pinokyo olarak sürekli yalan söylemesi gerekecek. Yayıncı ve geliştirici Neowiz ile Round 8 Studio, Collodi'nin ölümsüz eserini soulslike formülleri ile yeniden ziyaret ederek karanlık bir anlatım vadediyor. Oyunun bu yönüyle dikkatleri topladığını ve ilerleyen süreçte heyecanın giderek artacağını tahmin etmek güç değil. Lies of P çıkış tarihi ise net olarak duyurulmadı.