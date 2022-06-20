Kemal Can Parlak / Kendine Müzisyen kimdir? Kendine Müzisyen Discord kanalı linki!

Twitch yayınlarında Kemal Can Parlak'ın diğer aboneleri tarafından oluşan bir grup olan Erik Dalı adlı ekiple hoş vakit geçiren Kemal Can Parlak kimdir? Kendine Müzisyen kimdir, kaç yaşında? Kendine Müzisyen'in sevgilisi kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

KEMAL CAN PARLAK KİMDİR? KENDİNE MÜZİSYEN KİMDİR?

"Kendine Müzisyen" nicki ile tanınan Kemal Can Parlak, 15 Mayıs 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Şu anda İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir.

Son senelerde Twitch Türkiye'nin iyi bir yayıncılarından olan Kendine Müzisyen, okul yıllarını istediği gibi geçirememiştir. Üniversitede Ses Mühendisliği okuyan Kemal Can Parlak, lise zamanlarında bir müzik grubunda gitar çaldığı olmuştur. Kendine Müzisyen ilerleyen senelerde YouTube üzerinden yaptığı coverları sevenleriyle paylaşmıştır. Daha sonra ise Twitch'de kendinen söz ettiren Kendine Müzisyen canlı yayınlar yaparak bu iş kapsamında daha da gelişmiştir. Twitch platformundaki en iyi çıkışını "BlindID" uygulamasını kullanarak yapmıştır. BlindID uygulaması ile eğlenceli sohbetler düzenlemiş ve izleyici kitlesini büyütmeyi başarmıştır.

KENDİNE MÜZİSYEN TWITCH VE TWITTER HESAPLARI!

Kendine Müzisyen'in Facebook hesabında 8 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.

Twitter hesabında ise 410 binden fazla takipçisi bulunur.

İnstagram hesabında da 800 binden fazla takipçisi bulunmaktadır ve YouTube kanalında ise 714 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra Twitch kanalında da 34 milyondan fazla izlenme ve 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

KENDİNE MÜZİSYEN DISCORD KANALI

Kendine Müzisyen, BBL Academy, Erik Dalı ve izleyici kitlesi için bir Discord kanalına sahiptir. Kanala gitmek için buraya tıklayınız.