Juventus, FIFA 23 ile FIFA serisine geri dönüyor

Juventus'un EA ile yaptığı yeni anlaşma sayesinde EA artık kulübü oyunda gösterme hakkına tek başına sahip olacak. Yani artık Juventus'u eFootball serisinde (eski PES) farklı bir isimle göreceğiz. Yeni anlaşmayla birlikte Juventus'un stadı olan Allianz Stadium'u oyuna ekleme hakkının tek sahibi de EA olacak.

Bununla birlikte Juventus efsanesi Claudio Marchisio bir FUT kahramanı olarak oyuna eklenecek. Juventus'un mevcut oyuncularından Dušan Vlahovic ise FIFA 23 için marka elçisi olacak.

Juventus'un EA ile yaptığı anlaşmada aynı zamanda oyun dışı fırsatların da varlığından söz edilmekte. Gamespot'a göre, anlaşma "futbol dışında yeni fırsatlar getirecek birkaç kültürel / hayat tarzı değişikliği" de içeriyor.

2019 yılında Juventus'un Konami ile yaptığı anlaşma sebebiyle kulübü üç yıldır FIFA'da Piemonte Calcio olarak görüyorduk. Kulübün arması, formaları ve ismini kullanma hakkına sadece PES sahipti.

Şimdi eFootball olarak marka değişikliğine giden PES'in yeni oyununda Juventus'u lisanslı olarak göremeyeceğiz.

FIFA 23, 30 Eylül 2022'de piyasaya sürülecek. FIFA serisinde FIFA adını taşıyan son oyun olacak FIFA 23, seriye Kadın Dünya Kupası'nı ve çapraz platform desteğini ilk defa getirecek. Bununla birlikte FIFA 23'te Rus takımları bulunmayacak. Eğer EA Play sahibiyseniz oyunu çıkışından üç gün önce, yani 27 Eylül'de oynayabilirsiniz.