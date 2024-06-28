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İzmir'de Espor Festivali coşkusu: Altay Espor'dan muhteşem etkinlik

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Altay Espor, Espor Festivali düzenleyerek oyun severlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. İzmir'de gerçekleşecek bu büyük etkinlik, espor tutkunlarını bir araya getirerek heyecan dolu anlara ev sahipliği yapacak.

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise Watch Party olacak. Yayıncılar, influencerlar ve esporcuların katılacağı bu özel etkinlikte, birbirinden eğlenceli aktiviteler sizleri bekliyor. Formula 1 Yarış Simülatörü ve Red Bull Refleks oyunu gibi aktivitelerle katılımcılar hem eğlenecek hem de yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

ESPOR FESTİVALİNDE NELER OLACAK

Espor Festivali, saat 16:00'da kapılarını açarak ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Festivalin programı ise oldukça zengin:
  • 16:00 Kapı Açılış: Espor severler, festival alanına giriş yaparak etkinliğin keyfini çıkarmaya başlayacak.
  • 18:00 Söyleşi: Espor dünyasının önemli isimleri ve profesyonel oyuncular ile gerçekleştirilecek söyleşi, katılımcılara ilham verici anlar yaşatacak.
  • 20:00 Turnuva Maç Yayını: Altay Esports EA FC Pro takımının İngiltere'de katılacağı turnuva, festival alanında kurulan dev ekranlarda omuz omuza izlenecek. Bu turnuva, Altay Esports EA FC Pro takımının uluslararası arenadaki başarısını gözler önüne serecek ve heyecan dolu anlar yaşatacak.
  • 21:30 Espor Tesis Lansmanı: Altay Espor'un yeni espor tesisinin lansmanı gerçekleştirilecek. Bu lansman ile birlikte Altay Espor, gelecekteki projelerini ve hedeflerini katılımcılarla paylaşacak.

İzmir'deki oyun severleri ve espor tutkunlarını bir araya getirecek bu festival, unutulmaz anılar ve eğlence dolu bir gün vaat ediyor. Altay Espor'un bu büyük etkinliğine siz de katılın ve espor coşkusunu yerinde yaşayın!

İzmir'de Espor Festivali coşkusu: Altay Espor'dan muhteşem etkinlik

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

Altay Espor İzmir Altay Gamegar Haberler

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