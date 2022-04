Hazelight Studios'un geliştirdiği eşli aksiyon oyunu It Takes Two, oyuncular tarafından oldukça sevilmektedir. Son derecede olumlu yorumlar alan oyun, The Game Yılın Oyunu Ödülü'ne layık görüldü. Peki, It Takes Two sistem gereksinimleri neler? It Takes Two kaç GB? It Takes Two benzeri oyunlar!

IT TAKES TWO KONUSU NEDİR?

Ortak oyun için tasarlanan ve türünde çığır açan platform macerası It Takes Two'da hayatınızın en çılgın macerasına çıkın. Friend's Pass* ile bir arkadaşınızı ücretsiz oynamaya davet edin, eğlenceli ve karmaşık çeşitli oyun görevlerinin üstesinden gelin. Büyüyle oyuncak bebeğe dönüştürülen iki insan, Cody ve May yerine geçin ve onların didişmeyle dolu ilişkisini deneyimleyin. Birlikte her köşede bilinmezlerin saklandığı fantastik bir dünyada sıkışıp kalıyorlar ve parçalanan ilişkilerini ister istemez kurtarmaları gerekiyor.

It Takes Two Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2100T or AMD FX 6100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 or AMD R7 260x

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

It Takes Two Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 3570K or AMD Ryzen 3 1300x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 980 or AMD R9 290X

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

It Takes Two Kaç GB?

It Takes Two'yu oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

It Takes Two Benzeri Oyunlar Neler?

It Takes Two'yu oynayıp beğenen oyuncular veya oyunun tuzlu fiyatı nedeniyle oynayamayıp It Takes Two benzeri oyunlar da merak edilmektedir. It Takes Two benzeri oyunlar arasında:

Portal 2

Awo

A Way Out

Brothers: A Tale of Two Sons

Unravel Two

Sackboy: A Big Adventure