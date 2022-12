Call of Duty, Ghost'un hayatını ele alacak spin-off oyun geliştiriyor

Call of Duty Modern Warfare 2'nin ana karakterlerinden olan Simon "Ghost" Riley'nin hayat hikayesini ele alacak spin-off bir oyunun Infinity Ward tarafından geliştirileceği duyuruldu.

Call of Duty serisinin en etkili karakterlerden olan Ghost'un hayat hikayesini anlatacak bir spin-off oyununun geliştirileceği sızdırıldı.

CALL OF DUTY'DEN GHOST OYUNU GELECEK

Modern Warfare 22nin piyasaya sürülmesinden önce, geliştirici ekip Infinity Ward'ın anlatı ekibi fikre ilgi duydu ve Call of Duty'nin en sevilen ikonik karakterlerinden birinin etrafında toplanan bir yan hikaye olasılığı geliştiricileri heyecanlandırdı.

Infinity Ward'ın Baş Yazarı Brian Bloom'un yabancı basına verdiği röportajda, "Bunu yapmak isteyen başkaları da var… Bunun gerçekten ilginç olacağını düşünüyoruz. Bu röportajın başladığı yer burası, o karakterle ilgili ikonik bir şey var, ama maske ve bu daha yüzeysel unsurlardan bazıları, onları şu anki sürümümüzde inşa etmeye çalıştığımız gibi, bu şeylerin bazıları nereden geldi? Bunu keşfetmek ve buna bakmak, izleyicinin seveceğini düşündüğüm bir şey olurdu ve biz de içine girmeyi çok isteriz" sözlerine yer verdi.

GHOST'UN MASKESİZ YÜZÜ İFŞALANDI

Simon "Ghost" Riley'nin Call of Duty serisi boyunca iskelet maskesi takması ve yüzünü göstermemesi nedeniyle arkasındaki gizemli hikayeyi anlatacak bir Call of Duty oyunu gelecek. Geçtiğimiz günlerde ise Call of Duty Modern Warfare 2'deki Ghost karakterinin gizemli yüzü ortaya çıktı.

Bir Reddit kullanıcısının Modern Warfare 2 dosyalarının içerisinde Simon "Ghost" Riley'nin yüzünü bulduğunu açıklamıştı.