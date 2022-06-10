İddialar doğrulandı! God of War Ragnarok tekrardan ertelendi - Haberler

God Of War'un kıdemli yönetmenlerinden geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada oyunun 2022'de çıkmasını planladıklarını bildirmişti, ancak hayranların büyük bir kısmı açıklamaya inanmayıp oyunun 2023'te çıkacağına inanıyorlardı. Dün yapılan açıklama ile God of War Ragnarok 2023'e ertelendi.

GOD OF WAR RAGNAROK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Jason Schreier'e göre oyunun hala 2022'de piyasaya sürülmesi planlandığı söyleniyor. "Bu, oyunun 2022'de çıkacağının garantisi değil ve video oyunu geliştirme o kadar çalkantılı ki, söz konusu ürün elinize geçene kadar bir çıkış tarihine asla güvenmemelisiniz." diyen Shreier, God of War Ragnarok'un 2023 yılına ertelendiğini ima etti.

DAHA ÖNCEKİ ERTELENME SEBEBİ

Daha önce de ertelenen God of War Ragnarok, Kratos'u seslendiren Christopher Judge, ertelenme nedeni hakkında konuşmuştu. "2019'un Ağustos ayında yürüyemiyordum. Bel ameliyatı ve diz ameliyatı olmak zorundaydım. Benim iyileşmemi beklediler." diyerek sağlık sorunları nedeniyle ertelendiği bildirildi.