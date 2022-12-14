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Hogwarts Legacy bir kez daha ertelendi! İşte yeni çıkış tarihi

Gamegar Haberleri

Hogwarts Legacy bir kez daha ertelendi! İşte yeni çıkış tarihi

Avalanche Software tarafından geliştirilip Warner Bros. Games'in yayıncılığını yaptığı Harry Potter evreninde geçen aksiyon rol yapma oyunu Hogwarts Legacy, PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için erteleme kararı geldi.

Tüm platformlardaki 10 Şubat lansmanında değişikliğe gidildi. Hogwarts Legacy'nin Twitter hesabından yapılan duyuru ile yalnızca PS4 ve Xbox One konsolları için çıkış tarihi birkaç ay ertelendi.

HOGWARTS LEGACY PS4 – XBOX ONE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hogwarts Legacy, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına 4 Nisan 2023 tarihinde çıkış yapacak ve 72 saatlik erken erişimleri bulunmayacak.

Geliştirici ekip bunun nedenini açıklamasa da eski nesil konsolların (Xbox One ve PlayStation 4) yeni nesil oyunlara karşın yaşadığı uyumluluk ve performans sorunudur. Eski nesil konsollarda oyunun daha düzgün çalışması için biraz daha zamana ihtiyaç duymaktadırlar.

Hogwarts Legacy bir kez daha ertelendi! İşte yeni çıkış tarihi

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X kullanıcıları için ise 10 Şubat lansman tarihi hala geçerlidir. Ayrıca ön sipariş veren kullanıcılar 72 saatlik erken erişim imkanı ile 7 Şubat 2023'te oynamaya başlayabilecekler.

Hogwarts Legacy bir kez daha ertelendi! İşte yeni çıkış tarihi

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HOGWARTS LEGACY KONUSU

Hogwarts Legacy, ilk olarak Harry Potter kitaplarında tanıştığımız dünyada geçen, insanı içine çeken, açık dünyaya sahip bir RPG oyunudur. Şimdi ipleri elinize alarak büyücülük dünyasında kendi maceranızın tam ortasındaki yerinizi alabilirsiniz. Mirasınız, onu nasıl kullandığınıza bağlı. Yazılmamış olanı yaşayın.

Hogwarts Legacy bir kez daha ertelendi! İşte yeni çıkış tarihi

1800'lerde Hogwarts'ı yaşayın. Bu oyunda karakteriniz, büyücülük dünyasını yerle bir etmekle tehdit eden kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan bir öğrenci. Çeşitli müttefikler edinip Karanlık büyücülerle savaşın ve nihayetinde büyücülük dünyasının kaderini tayin edin. Mirasınız, onu nasıl kullandığınıza bağlı. Yazılmamış olanı yaşayın.

Hogwarts Legacy bir kez daha ertelendi! İşte yeni çıkış tarihi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Hogwarts Legacy PlayStation 4 Epic Games Xbox One Steam Gamegar Haberler

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