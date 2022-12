High on Life Xbox Game Pass'te Minecraft'ı Geçti

Rick and Morty'nin yapımcısı tarafından geliştirilen High on Life, Minecraft'ın tahtını sallayarak Xbox Game Pass'de en çok oynanan oyun oldu.

High on Life, Game Pass'de çıkış yaptıktan sonra oldukça hızlı bir yükseliş yakaladı. Oyunun yapımcı koltuğunda ise Rick and Morty'nin yaratıcısı Justin Roiland oturuyor. High on Life çıkış yaptığı 13 Aralık tarihinden bu yana listeleri altüst etti. Yapım aynı zamanda abonelik hizmetinin de en çok oyunu oldu.

Roiland'ın kendine ait Squanch Games isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen High on Life, aksiyon macera türünde birinci şahıs bir nişancı oyunu olarak öne çıkıyor. Yapım, özellikle mizahi dili ve keyifli atmosferi ile beğeni toplamayı başardı. Bu noktada başarılı FPS oyunun mizahi yönüyle yapımcının ünlü şovu olan Rick and Morty'i anımsattığını söylemek mümkün.

Oyun 13 Aralık'ta çıkış yaptı ve o günden bu yana Game Pass'te üstlere tırmanmaya devam ediyor. Öyle ki yapım Minecraft, FIFA 22, Disney Dreamlight Valley ve Halo Infinite gibi oyunların önüne geçerek Xbox Game Pass'in en popüler oyunu oldu. Minecraft'ın oyun dünyasındaki yeri ve popülerliği düşünüldüğünde High on Life'ın bu kadar kısa sürede böyle bir başarı yakalaması oldukça ilginç. Squanch Games imzalı FPS'in Steam tarafında da beğeni topladığını söyleyebiliriz.

High on Life oyuncuları dünyayı uzaylıların istila etmesiyle başlayan bir serüvene davet ediyor. Oyuncuların hikaye boyunca birbirinden ilginç konumlarda pek çok farklı karaktere karakterlerle tanıştığı oyun özellikle Rick and Morty sevenler için benzer bir deneyim vadediyor. High on Life Xbox Game Pass aboneleri tarafından ekstra bir ücret ödemeden indirilebilir. Oyunun Steam üzerindeki fiyatı ise 92,00 TL oldu.