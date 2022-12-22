High On Life, Xbox Game Pass'te 2022'nin en büyük lansmanını yaptı

Aralık ayının ikinci haftasında piyasaya sürülen High On Life, konuşan silahların yer aldığı bir bilim kurgu dünyasında geçen, aksiyon macera ve metroidvania unsurlarını içeren FPS nişancı oyunudur.

HIGH ON LIFE REKOR KIRDI

High On Life, 2022'nin en büyük lansman yapan Game Pass oyunu ve en büyük lansmana sahip üçüncü parti Game Pass oyunu oldu. Ayrıca, şimdiye kadarki en büyük tek oyunculu oyun lansmanı da olmayı başardı.

Xbox ve PC kullanıcıları için piyasaya sürülen High On Life Stüdyo Direktörü ve Squanch Games COO'su Mike Fridley, "Game Pass ile ilk kez bir oyun başlattık. Bizi şu anda Game Pass'teki en popüler oyun yapan oyuncuların tepkisiyle çok etkilendik. Squanch Games ilk oluşturulduğunda, oynamak istediğimiz oyunları yapmaktı ve Game Pass, bu oyunları oynamak isteyen oyunculara ulaşmamıza yardımcı oluyor." sözlerine yer verdi.

Xbox İçerik Planlama Genel Müdürü Matt Percy, "High On Life, uzun zamandır heyecan duyduğumuz inanılmaz derecede benzersiz bir oyun" dedi. "Bu kadar çok Game Pass üyesinin tatillerden önce Squanch'ın hikayesini kendileri için deneyimlemek için lansmanda bu oyuna atladığını görmek harika."