Squanch Games tarafından geliştirilip ve yayınlanan aksiyon macera komedi oyunu High On Life'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, High On Life sistem gereksinimleri neler? High On Life kaç GB? Detayları haberimizde…

Justin Roiland'ın zihninden High On Life geliyor. İnsanlık, onları uyuşturucu olarak kullanmak isteyen bir uzaylı karteli tarafından tehdit ediliyor. Karizmatik, konuşan silahları kurtarıp onlarla iş birliği yapmak, Garmantuous ve çetesini devirmek ve dünyayı kurtarmak sana kaldığı High On Life sistem gereksinimleri neler? High On Life kaç GB? İşte detaylar…

HIGH ON LIFE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

High On Life'ı en düşük grafik ayarlarında oynayabilmek için Intel Core i5-4430K işlemci 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon R9 290x ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

HIGH ON LIFE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-4430K

: Intel Core i5-4430K Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon R9 290x

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon R9 290x DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

HIGH ON LIFE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Corei5-6402p veya AMD Ryzen 5 2600

: Intel Corei5-6402p veya AMD Ryzen 5 2600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD RX 5600 XT

: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD RX 5600 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

HIGH ON LIFE KAÇ GB?

High On Life'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

HIGH ON LIFE KONUSU NE?

Rick & Morty ve Solar Opposites'in yaratıcılarından High On Life geliyor.

İşsizsin, hevessizsin, liseden yeni mezun olmuşsun ve hiçbir şey yapmıyorsun; ta ki insanlıkla kafayı bulmak isteyen bir uzaylı karteli Dünya'yı işgal edene kadar. Şimdi; bir grup karizmatik konuşan silahla birlikte, kahramanlık çağrısına cevap vermeli ve kozmosun gördüğü en ölümcül galaksiler arası ödül avcısı olmalısınız.

Justin Roiland'ın en yeni komedi macerasında kozmosta çeşitli biyomlara ve yerlere seyahat et, alçak Garmantuous ve onun haydut çetesine karşı savaş, ganimet topla, benzersiz karakterlerle tanış ve daha nicesini yap!

Kozmosun gördüğü en ölümcül galaksiler arası ödül avcısı olmak için karizmatik, konuşan silahları kurtar ve onlarla birlikte çalış.

Bir orman cennetinden, bir asteroidin içinde kurulmuş bir şehre ve kozmosun merkezine kadar dinamik ve değişen dünyalarda gez.

Alçak Garmantuous ve onun uzaylı haydut çetesinin izini sürerken çeşitli suçlulara karşı mücadele etmek için her silahın benzersiz becerilerinden yararlan.

Avcı mücadelelerini tamamla, tuhaf, eğlenceli ve komik karakterlerle tanış, çeşitli uzaylı teknolojilerini topla ve daha fazlasını yap!