Hideo Kojima kutlamalara geçti! Death Stranding'in satış rakamları açıklandı

Kojima Production'ın internet sitesinde yaptığı duyuru ile yürüme simülasyonu Death Stranding'in PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC'lerde 8 Kasım itibariyle 10 milyondan fazla satış gerçekleştirdiği bildirildi.

8 Kasım 2022 itibariyle Death Stranding, PS4, PS5 e PC'de dünya çapında 10 milyondan fazla Porter ile bağlantı kurdu. Bu kilometre taşı, Death Stranding serisinin 8 Kasım 2019'daki lansmanının 3. Yıl dönümünde gerçekleşti.

DEATH STRANDING, 10 MİLYONDAN FAZLA SATIŞ YAPTI

Geliştiriciliğini Kojima Production'ın yapıp yayıncılığını Sony'nin üstlendiği kabaca özetlemek gerekirse kargo taşıma ve yürüme simülasyonu Death Stranding'in 3. yıl dönümünde 10 milyondan fazla adet sattığı açıklandı.

Orijinal oyun Death Stranding, Sony Interactive Entertainment tarafından 8 Kasım 2019'da PlayStation 4 için ve 14 Temmuz 2020'de PC için 505 Games tarafından piyasaya sürüldü. 24 Eylül 2021'de piyasaya sürülec Director's Cut sürümü, oyunculara daha fazla karakter aksiyonu, genişletilmiş alanlar, yeni görevlerle genişletilmiş hikayeler ve oyuncuların yapıları yeniden inşa etmek için değerli kaynaklar bağışlamak adına da dahil olmak üzere oyun içi eylemlerle dünya çapında birbirleriyle bağlantıda kalmalarını sağlayan benzersiz bir Sosyal İplik Sistemi sunarak Death Stranding deneyimini geliştirdi.