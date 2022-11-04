Hideo Kojima Abandoned Teorileri Hakkında Konuştu

Dünyaca ünlü oyun direktörü Hideo Kojima geçtiğimiz aylarda oyun dünyasını ele geçiren Abandoned teorileri üzerine konuştu.

Black Box Games Studio imzalı oyun Abandoned geçtiğimiz süreçte oyun dünyasının gündemine oturdu. Gizemli yapısı ile oyuncuların komplo teorileri üretmesine neden olan oyun interneti kasıp kavurdu. Bir süredir sessiz kalan Hideo Kojima ise Brain Structure adlı Spotify programında açıklama yaptı. Tüm süreci "biraz can sıkıcı" olarak nitelendiren oyun direktörü Geoff Keighley'nin konuk olduğu programında açıklamalarda bulundu.

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Görünen o ki oyuncular teorilerinin merkezinde oturan Hasan Kahraman'ın fotoğraflarını Kojima'ya gönderiyor. Her gün pek çok kişinin onlarca Hasan Kahraman fotoğrafını gönderdiğini belirten Hideo Kojima sürece gülerek karşılık verdi. VGC tarafından fark edilen programda Kojima Abandoned ile ilgili komplo teorilerinin "can sıkıcı" olduğunu ifade etti.

Oyunun geliştirme sürecinin aktif olarak devam ettiğini belirten Black Box Games Studios ise Hideo Kojima'nın paylaşımına yanıt verdi.

Komplo teorilerinie dair açıkça konuşan Hideo Kojima'ya teşekkür ediyoruz. Bu süreç hem geliştiriciler hem de oyuncular için olumsuz oldu. Umarız bu konu hakkındaki tartışmalar sona erer. Abandoned üzerinde sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve sabrınız için teşekkür ediyoruz.

Black Box Games Studios'un hala Abandoned üzerinde çalıştığının bir kez daha altı çizilmiş oldu. Geçtiğimiz süreçte oyunun iptal edildiğine dair söylentiler gün yüzüne çıksa da görünen o ki tartışmalı yapımın geliştirme süreci devam ediyor.

Korku-hayatta kalma türündeki oyunun fragman uygulaması da PlayStation'da yerini koruyor. Fakat söz verilen oynanabilir içerikler ve yeni fragman videoları henüz uygulamaya eklenmiş değil. Böyle bir uygulamanın PlayStation tarihinde ilk kez görüldüğünü belirtmekte fayda var.

Stüdyonun kurucusu Hasan Kahraman'ın yönettiği süreç ve Abandoned için yapılan çalışmalar ise kafa karıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz süreçte GameSpot konu hakkında kapsamlı bir rapor yayınladı. Çeşitli kaynakların desteklediği raporda Black Box Games Studios CEO'su Hasan Kahraman'ın bilerek tartışmalara sebep olabilecek çalışmalar yaptığı işaret ediliyor.

Sonuç olarak Hideo Kojima Abandoned komplo teorileri üzerine ilk kez açıklama yapmış oldu. Oyunun çıkış tarihi, konusu ya da karakterlerine dair bilgi olmadığını hatırlatmakta fayda var.

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