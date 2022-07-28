Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilen savaş-aksiyon oyunu Hell Let Loose'un sistem gereksinimleri savaş oyunu severler tarafından merak ediliyor. Peki, Hell Let Loose sistem gereksinimleri neler? Hell Let Loose kaç GB? İşte detaylar…

HELL LET LOOSE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Hell Let Loose'u düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-660 veya AMD Ryzen 3 1300x işlemci, 12 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380 ekran kartı gerektirirken önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600X işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590 ekran kartı gerekmektedir.

HELL LET LOOSE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows10

İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 3 1300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

HELL LET LOOSE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

HELL LET LOOSE KAÇ GB?

Hell Let Loose'u oyanyabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.