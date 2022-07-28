Hell Let Loose sistem gereksinimleri neler? Hell Let Loose kaç GB?
Black Matter Pty tarafından geliştirilip Team17'nin yayıncılığını üstlendiği FPS 2. Dünya Savaşı oyunu Hell Let Loose'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Hell Let Loose sistem gereksinimleri neler? Hell Let Loose kaç GB? Detayları haberimizde…
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Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilen savaş-aksiyon oyunu Hell Let Loose'un sistem gereksinimleri savaş oyunu severler tarafından merak ediliyor. Peki, Hell Let Loose sistem gereksinimleri neler? Hell Let Loose kaç GB? İşte detaylar…
HELL LET LOOSE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Hell Let Loose'u düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-660 veya AMD Ryzen 3 1300x işlemci, 12 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380 ekran kartı gerektirirken önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600X işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590 ekran kartı gerekmektedir.
HELL LET LOOSE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows10
- İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 3 1300X
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
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HELL LET LOOSE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows10
- İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
HELL LET LOOSE KAÇ GB?
Hell Let Loose'u oyanyabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.