Paradox Development Studio'nun geliştirip Paradox Interactive'in yayıncılığını yaptığı popüler strateji savaş oyunu Hearts of Iron 4'ün sistem gereksinimleri RTS severler tarafından merak ediliyor. Peki, popüler strateji oyunu Hearts of Iron 4 sistem gereksinimleri neler? Hearts of Iron 4 kaç GB? Detayları haberimizde…

Hearts Of Iron 4'ün sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılırken Hearts Of Iron 4'ün kaç GB yer kapladığı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Hearts of Iron 4 sistem gereksinimleri neler? Hearts of Iron 4 kaç GB? İşte detaylar…

HEARTS OF IRON 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Hearts of Iron 4'ü düşük grafiklerle oynayabilmeniz için Intel Core i5-750 veya AMD FX 4300 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 470 veya AMD HD 5850 ekran kartı yeterli olacaktır.

HEARTS OF IRON 4 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5 750 veya AMD FX 4300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 470 veya AMD HD 5850

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

HEARTS OF IRON 4 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 2500K veya AMD Ryzen 3 2200G

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 570 veya AMD Radeon HD 7970

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

HEARTS OF IRON 4 KAÇ GB?

Hearts of Iron 4'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir. Oyun kurulduktan sonra ortalama olarak 4 GB boş alanı kapsamaktadır.

HEARTS OF IRON 4 KONUSU

Zafer parmaklarınızın ucunda! Ulusunuza liderlik etme yeteneğiniz en büyük silahınızdır, Hearts of Iron IV strateji oyunu II. Dünya Savaşı'nda herhangi bir ulusun komutasını almanızı sağlar; dünya tarihinin en ilginç çatışması.