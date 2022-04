Halo Infinite'e battle royale benzeri mod geliyor

Xbox'ın özel oyunu Halo Infinite'in ikinci sezonu 3 Mayıs'ta geleceği duyuruldu ve yeni sezon ile beraber oyuna eklenecekler de paylaşıldı. İkinci sezonda oyuncuları King of The Hill oyun modu bekliyor olacak.

KING OF THE HILL

King of The Hill oyun modu ufak bir dokunuşla geri döndü. Her zaman olduğu gibi modda belirlenmiş bir tepeyi ele geçirip uzun süre boyunca orayı elde tutmak gerekir. Bununla birlikte, King of The Hill'in bu versiyonunda, tepe bir zamanlayıcı üzerinde hareket etmez. Bunun yerine bir tepede durmak bir kontrol sayacını doldurur. Sayaç dolduğunda, tepedeki ekip bir puan kazanır ve haritada başka bir yerde yeni bir tepe belirlenir.

LAND GRAB

İkinci sezonda eklenecek bir diğer oyun modu ise Land Grab'dir. Maçın başında, haritanın etrafında 3 tarafsız bölge bulunur ve bir oyuncu bir bölgeyi ele geçirdiğinde kilitlenir ve takımına 1 puan kazandırır. Tüm bölgeler ele geçirildiğinde ise 3 yeni tarafsız böğle ortaya çıkmadan önce bi süre ara verilir ve ilk 11 puanı alan takım kazanır.

LAST SPARTAN STANDING

Battle royale benzeri eklenecek mod ise Last Spartan Standing oldu. Bu moddaki amaç ise hayatta kalmak. Herkes için ücretsiz deneyimde, 12 oyuncu Big Team Battle haritalarında sınırlı bir teçhizat ve 5 yeniden doğma hakkı ile canlanıyorlar. Oyuncunun canlanma hakları bittiğinde maçı izlemeye devam edebilir veya maçtan çıkabilir.

Ayrıca bir oyuncu, maçta birini öldürürse, farklı silaha yükseltebilir ve ayakta kalan son Spartan maçı kazanır.