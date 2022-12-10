Hades 2 Duyuruldu: Zagreus'a Veda Ediyoruz

Hades 2 The Game Awards 2022 töreninde duyuruldu. Son yılların en çok dikkat çeken bağımsız yapımlarından Hades'in devam oyunu geliyor.

SuperGiant Games geçtiğimiz yıllarda Hades ile yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. 2018 çıkış yapan ilk oyun stilize grafikleri, ilhamını mitolojiden alan hikayesi ve etkili hikaye anlatımı ile pek çok ödülün kazananı oldu.

Rogue-like türünün en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilen Hades aynı zamanda bir süredir gücünü iyiden iyiye hissettirmeye başlamış olan indie oyunların neler başarabileceğine kanıt sundu. 2020 yılında tam sürümüyle çıkış yapan oyun, The Game Awards'tan "En İyi Aksiyon Oyunu" ve "En İyi Bağımsız Oyun" gibi ödülleri toplamasının yanı sıra BAFTA töreninden ise "Yılın Oyunu" olarak ayrıldı.

Hades'in başarısından sonra oklar devam oyunu için SuperGiant'a çevrildi. Geliştirici ekip beklenen haberi The Game Awards 2022 töreninde verdi. Beklentileri şimdiden arttıran bir fragman eşliğinde duyurulan Hades 2'de oyuncular kıvrak zekası ve babası Hades'e karşı mücadelesi ile akıllardan silinmeyen Ay Tanrıçası Melinoe ile tanışacak. Fragmanda bir çift hançer kullandığı görülen Melinoe tıpkı Zagreus gibi epey atik bir karakter olacak gibi görünüyor.

Fragmanda göze çarpan bir diğer nokta ise zincire vurulmuş Hades oldu. Görünüşe göre oyuncular zamanın kontrolünü elinde tutan titan Kronos'a karşı mücadele edecek. Yeni oyunda oyuncuların Hades'i kurtarmak gibi bir görevi olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Hades 2 çıkış tarihi konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Oyunun çıkış duyurusu heyecan uyandırsa da yakın zamanda çıkış yapmayacağı tahmin ediliyor. Oyuncular ise ilgi toplayan roguelike'ın çıkış tarihine dair tahminler yürütmeye başladı. Çıkış yaptığı yıl büyük ses getiren Hades'in yeni öyküsüyle nasıl bir macera vadedeceğini ilerleyen yıllarda göreceğiz. Oyunun tam sürümünden önce erken erişime açılacağını belirtmekte fayda var.